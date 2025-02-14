https://ria.ru/20250214/onkolog-1999302817.html

Эксперт рассказал о развитии онкологической службы в новых регионах

Эксперт рассказал о развитии онкологической службы в новых регионах - РИА Новости, 14.02.2025

Эксперт рассказал о развитии онкологической службы в новых регионах

Развитие онкологической службы в новых регионах России идет активно – открываются новые медицинские учреждения, идет обучение кадров, проводятся телемедицинские РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:09:00+03:00

2025-02-14T10:09:00+03:00

2025-02-14T10:09:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

андрей каприн

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Развитие онкологической службы в новых регионах России идет активно – открываются новые медицинские учреждения, идет обучение кадров, проводятся телемедицинские консультации, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. "Работа по этому направлению ведется активно и комплексно, расширяется инфраструктура, ведется обучение медицинских кадров. Прежде всего, в новых регионах открываются современные амбулаторные и стационарные подразделения", - сказал Каприн. Он отметил, что развивается система дистанционных телемедицинских консультаций, что позволяет и врачам, и пациентам получать второе мнение ведущих специалистов федеральных центров без необходимости долгих поездок. В целом, работа в новых регионах ведется активно, и в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего последовательного и закономерного улучшения ситуации с доступностью и качеством онкологической помощи, пояснил Каприн.

https://ria.ru/20250201/lechenie-1996814826.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)