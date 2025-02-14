https://ria.ru/20250214/onkolog-1999302817.html
Эксперт рассказал о развитии онкологической службы в новых регионах
Эксперт рассказал о развитии онкологической службы в новых регионах - РИА Новости, 14.02.2025
Эксперт рассказал о развитии онкологической службы в новых регионах
Развитие онкологической службы в новых регионах России идет активно – открываются новые медицинские учреждения, идет обучение кадров, проводятся телемедицинские РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:09:00+03:00
2025-02-14T10:09:00+03:00
2025-02-14T10:09:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Развитие онкологической службы в новых регионах России идет активно – открываются новые медицинские учреждения, идет обучение кадров, проводятся телемедицинские консультации, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. "Работа по этому направлению ведется активно и комплексно, расширяется инфраструктура, ведется обучение медицинских кадров. Прежде всего, в новых регионах открываются современные амбулаторные и стационарные подразделения", - сказал Каприн. Он отметил, что развивается система дистанционных телемедицинских консультаций, что позволяет и врачам, и пациентам получать второе мнение ведущих специалистов федеральных центров без необходимости долгих поездок. В целом, работа в новых регионах ведется активно, и в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего последовательного и закономерного улучшения ситуации с доступностью и качеством онкологической помощи, пояснил Каприн.
https://ria.ru/20250201/lechenie-1996814826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Эксперт рассказал о развитии онкологической службы в новых регионах
Каприн: развитие онкологической службы в новых регионах идет активно
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Развитие онкологической службы в новых регионах России идет активно – открываются новые медицинские учреждения, идет обучение кадров, проводятся телемедицинские консультации, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
"Работа по этому направлению ведется активно и комплексно, расширяется инфраструктура, ведется обучение медицинских кадров. Прежде всего, в новых регионах открываются современные амбулаторные и стационарные подразделения", - сказал Каприн
.
Он отметил, что развивается система дистанционных телемедицинских консультаций, что позволяет и врачам, и пациентам получать второе мнение ведущих специалистов федеральных центров без необходимости долгих поездок.
В целом, работа в новых регионах ведется активно, и в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего последовательного и закономерного улучшения ситуации с доступностью и качеством онкологической помощи, пояснил Каприн.