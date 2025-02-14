Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о развитии онкологической службы в новых регионах - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/onkolog-1999302817.html
Эксперт рассказал о развитии онкологической службы в новых регионах
Эксперт рассказал о развитии онкологической службы в новых регионах - РИА Новости, 14.02.2025
Эксперт рассказал о развитии онкологической службы в новых регионах
Развитие онкологической службы в новых регионах России идет активно – открываются новые медицинские учреждения, идет обучение кадров, проводятся телемедицинские РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:09:00+03:00
2025-02-14T10:09:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571990592_0:143:3131:1904_1920x0_80_0_0_2337d2c1e8444f2a6fc2a4770827afd8.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Развитие онкологической службы в новых регионах России идет активно – открываются новые медицинские учреждения, идет обучение кадров, проводятся телемедицинские консультации, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. "Работа по этому направлению ведется активно и комплексно, расширяется инфраструктура, ведется обучение медицинских кадров. Прежде всего, в новых регионах открываются современные амбулаторные и стационарные подразделения", - сказал Каприн. Он отметил, что развивается система дистанционных телемедицинских консультаций, что позволяет и врачам, и пациентам получать второе мнение ведущих специалистов федеральных центров без необходимости долгих поездок. В целом, работа в новых регионах ведется активно, и в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего последовательного и закономерного улучшения ситуации с доступностью и качеством онкологической помощи, пояснил Каприн.
https://ria.ru/20250201/lechenie-1996814826.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571990592_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_e8e7477c1d3adbda160e168e7af89425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Эксперт рассказал о развитии онкологической службы в новых регионах

Каприн: развитие онкологической службы в новых регионах идет активно

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГлавный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн
Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Развитие онкологической службы в новых регионах России идет активно – открываются новые медицинские учреждения, идет обучение кадров, проводятся телемедицинские консультации, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
"Работа по этому направлению ведется активно и комплексно, расширяется инфраструктура, ведется обучение медицинских кадров. Прежде всего, в новых регионах открываются современные амбулаторные и стационарные подразделения", - сказал Каприн.
Он отметил, что развивается система дистанционных телемедицинских консультаций, что позволяет и врачам, и пациентам получать второе мнение ведущих специалистов федеральных центров без необходимости долгих поездок.
В целом, работа в новых регионах ведется активно, и в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего последовательного и закономерного улучшения ситуации с доступностью и качеством онкологической помощи, пояснил Каприн.
Врач-онколог - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Мурашко рассказал о новом методе лечения онкозаболеваний
1 февраля, 17:45
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАндрей КапринМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала