https://ria.ru/20250214/onkolog-1999300127.html

Каприн рассказал о ситуации с кадрами в онкологии

Каприн рассказал о ситуации с кадрами в онкологии - РИА Новости, 14.02.2025

Каприн рассказал о ситуации с кадрами в онкологии

Дефицит онкологов в России сохраняется, но ситуация постепенно улучшается, так, снижается нагрузка на врачей, увеличивается показатель обеспеченности... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:57:00+03:00

2025-02-14T09:57:00+03:00

2025-02-14T09:57:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Дефицит онкологов в России сохраняется, но ситуация постепенно улучшается, так, снижается нагрузка на врачей, увеличивается показатель обеспеченности врачами-онкологами, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. "Дефицит онкологов, да и вообще – врачей – на сегодняшний день сохраняется во всем мире. Вы можете проверить мои слова, обратившись к статистике ВОЗ. Тем не менее в России ситуация постепенно улучшается, что видно, опять же, из сухой статистики. Снижается нагрузка на врачей онкологов, увеличивается показатель обеспеченности врачами онкологами", - сказал Каприн. Он отметил, что в последние годы виден устойчивый рост интереса молодых специалистов к онкологии. Например, каждый год в ординатуру НМИЦ радиологии Минздрава России поступают новые молодые специалисты, и конкурсы на эти места становятся все более напряженными — сейчас это 7-8 человек на одно место, уточнил Каприн. По его словам, молодые специалисты обладают не только отличной теоретической подготовкой, но часто владеют еще и несколькими иностранными языками и демонстрируют глубокие знания и практические навыки.

https://ria.ru/20241210/putin-1988418351.html

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общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, воз