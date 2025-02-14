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Каприн рассказал о ситуации с кадрами в онкологии - РИА Новости, 14.02.2025
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09:57 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/onkolog-1999300127.html
Каприн рассказал о ситуации с кадрами в онкологии
Каприн рассказал о ситуации с кадрами в онкологии - РИА Новости, 14.02.2025
Каприн рассказал о ситуации с кадрами в онкологии
Дефицит онкологов в России сохраняется, но ситуация постепенно улучшается, так, снижается нагрузка на врачей, увеличивается показатель обеспеченности... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:57:00+03:00
2025-02-14T09:57:00+03:00
общество
здоровье - общество
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андрей каприн
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Дефицит онкологов в России сохраняется, но ситуация постепенно улучшается, так, снижается нагрузка на врачей, увеличивается показатель обеспеченности врачами-онкологами, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. "Дефицит онкологов, да и вообще – врачей – на сегодняшний день сохраняется во всем мире. Вы можете проверить мои слова, обратившись к статистике ВОЗ. Тем не менее в России ситуация постепенно улучшается, что видно, опять же, из сухой статистики. Снижается нагрузка на врачей онкологов, увеличивается показатель обеспеченности врачами онкологами", - сказал Каприн. Он отметил, что в последние годы виден устойчивый рост интереса молодых специалистов к онкологии. Например, каждый год в ординатуру НМИЦ радиологии Минздрава России поступают новые молодые специалисты, и конкурсы на эти места становятся все более напряженными — сейчас это 7-8 человек на одно место, уточнил Каприн. По его словам, молодые специалисты обладают не только отличной теоретической подготовкой, но часто владеют еще и несколькими иностранными языками и демонстрируют глубокие знания и практические навыки.
https://ria.ru/20241210/putin-1988418351.html
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общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, воз
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, ВОЗ
Каприн рассказал о ситуации с кадрами в онкологии

Каприн заявил об улучшении ситуации с кадрами в онкологии

© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава РоссииГлавный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн
Главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава России
Главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Дефицит онкологов в России сохраняется, но ситуация постепенно улучшается, так, снижается нагрузка на врачей, увеличивается показатель обеспеченности врачами-онкологами, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
"Дефицит онкологов, да и вообще – врачей – на сегодняшний день сохраняется во всем мире. Вы можете проверить мои слова, обратившись к статистике ВОЗ. Тем не менее в России ситуация постепенно улучшается, что видно, опять же, из сухой статистики. Снижается нагрузка на врачей онкологов, увеличивается показатель обеспеченности врачами онкологами", - сказал Каприн.
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Он отметил, что в последние годы виден устойчивый рост интереса молодых специалистов к онкологии. Например, каждый год в ординатуру НМИЦ радиологии Минздрава России поступают новые молодые специалисты, и конкурсы на эти места становятся все более напряженными — сейчас это 7-8 человек на одно место, уточнил Каприн.
По его словам, молодые специалисты обладают не только отличной теоретической подготовкой, но часто владеют еще и несколькими иностранными языками и демонстрируют глубокие знания и практические навыки.
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