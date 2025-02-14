Каприн рассказал о ситуации с кадрами в онкологии
Каприн заявил об улучшении ситуации с кадрами в онкологии
© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава РоссииГлавный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн
© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава России
Главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Дефицит онкологов в России сохраняется, но ситуация постепенно улучшается, так, снижается нагрузка на врачей, увеличивается показатель обеспеченности врачами-онкологами, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
"Дефицит онкологов, да и вообще – врачей – на сегодняшний день сохраняется во всем мире. Вы можете проверить мои слова, обратившись к статистике ВОЗ. Тем не менее в России ситуация постепенно улучшается, что видно, опять же, из сухой статистики. Снижается нагрузка на врачей онкологов, увеличивается показатель обеспеченности врачами онкологами", - сказал Каприн.
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Он отметил, что в последние годы виден устойчивый рост интереса молодых специалистов к онкологии. Например, каждый год в ординатуру НМИЦ радиологии Минздрава России поступают новые молодые специалисты, и конкурсы на эти места становятся все более напряженными — сейчас это 7-8 человек на одно место, уточнил Каприн.
По его словам, молодые специалисты обладают не только отличной теоретической подготовкой, но часто владеют еще и несколькими иностранными языками и демонстрируют глубокие знания и практические навыки.