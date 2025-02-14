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В ДТП в Омске пострадали 11 человек - РИА Новости, 14.02.2025
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08:40 14.02.2025 (обновлено: 09:19 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/omsk-1999284807.html
В ДТП в Омске пострадали 11 человек
В ДТП в Омске пострадали 11 человек - РИА Новости, 14.02.2025
В ДТП в Омске пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:40:00+03:00
2025-02-14T09:19:00+03:00
происшествия
авто
омск
россия
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ОМСК 14 фев - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону. ДТП произошло ранним утром на Комсомольском мосту в центре Омска. В диспетчерскую АО "Пассажирсервис" сообщили об аварии между пассажирскими автобусами № 72 и № 78, а также тремя легковыми автомобилями. Выяснилось, что автобус №72 не выдержал дистанцию и столкнулся с автобусом №78. Следователи начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. "В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам двух пассажирских автобусов", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, омск, россия
Происшествия, Авто, Омск, Россия
В ДТП в Омске пострадали 11 человек

В Омске 11 человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей

© Фото : ГУ МЧС России по Омской областиНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Омске
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Омске - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Омской области
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Омске. Архивное фото
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ОМСК 14 фев - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону.
ДТП произошло ранним утром на Комсомольском мосту в центре Омска. В диспетчерскую АО "Пассажирсервис" сообщили об аварии между пассажирскими автобусами № 72 и № 78, а также тремя легковыми автомобилями. Выяснилось, что автобус №72 не выдержал дистанцию и столкнулся с автобусом №78. Следователи начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам двух пассажирских автобусов", - говорится в сообщении.
На месте ДТП в Омске - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек
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ПроисшествияАвтоОмскРоссия
 
 
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