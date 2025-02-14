https://ria.ru/20250214/omsk-1999284807.html
В ДТП в Омске пострадали 11 человек
В ДТП в Омске пострадали 11 человек - РИА Новости, 14.02.2025
В ДТП в Омске пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:40:00+03:00
2025-02-14T08:40:00+03:00
2025-02-14T09:19:00+03:00
происшествия
авто
омск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999290414_0:117:1272:833_1920x0_80_0_0_f18209ea531816300098f02c54c46476.jpg
ОМСК 14 фев - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону. ДТП произошло ранним утром на Комсомольском мосту в центре Омска. В диспетчерскую АО "Пассажирсервис" сообщили об аварии между пассажирскими автобусами № 72 и № 78, а также тремя легковыми автомобилями. Выяснилось, что автобус №72 не выдержал дистанцию и столкнулся с автобусом №78. Следователи начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. "В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам двух пассажирских автобусов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240915/dtp-1972814829.html
омск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999290414_4:0:1269:949_1920x0_80_0_0_1e612776a7fef0ab300d80296d946f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омск, россия
Происшествия, Авто, Омск, Россия
В ДТП в Омске пострадали 11 человек
В Омске 11 человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей