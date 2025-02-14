https://ria.ru/20250214/omsk-1999284807.html

В ДТП в Омске пострадали 11 человек

В ДТП в Омске пострадали 11 человек - РИА Новости, 14.02.2025

В ДТП в Омске пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:40:00+03:00

2025-02-14T08:40:00+03:00

2025-02-14T09:19:00+03:00

происшествия

авто

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ОМСК 14 фев - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов и трех автомобилей в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону. ДТП произошло ранним утром на Комсомольском мосту в центре Омска. В диспетчерскую АО "Пассажирсервис" сообщили об аварии между пассажирскими автобусами № 72 и № 78, а также тремя легковыми автомобилями. Выяснилось, что автобус №72 не выдержал дистанцию и столкнулся с автобусом №78. Следователи начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. "В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам двух пассажирских автобусов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240915/dtp-1972814829.html

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происшествия, авто, омск, россия