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Аппарат омбудсмена вернул еще двоих детей с Украины - РИА Новости, 14.02.2025
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12:23 14.02.2025 (обновлено: 12:50 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ombudsmen-1999347577.html
Аппарат омбудсмена вернул еще двоих детей с Украины
Аппарат омбудсмена вернул еще двоих детей с Украины - РИА Новости, 14.02.2025
Аппарат омбудсмена вернул еще двоих детей с Украины
Еще двоих детей, проживавших на Украине, удалось воссоединить с мамой в России при содействии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии РИА Новости, 14.02.2025
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россия
украина
катар
мария львова-белова
международный комитет красного креста (мккк)
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Еще двоих детей, проживавших на Украине, удалось воссоединить с мамой в России при содействии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в посольстве Катара в Москве проходит встреча Львовой-Беловой с воссоединенной семьей. К маме в Россию с Украины вернулись две дочки. "Девочки временно жили у бабушки с дедушкой на Украине, мама работала в России и регулярно их навещала. Однако после начала СВО приехать за дочками женщина уже не смогла. Семья обратилась за помощью к нам", - сказала Львова-Белова. Федеральный детский омбудсмен отметила, что содействие в воссоединении семьи оказал Катар, в посольстве которого проходит встреча. "Представители страны участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы. В воссоединении детей с близкими помогает Международный Комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, представители профильных ведомств. Спасибо всем за сотрудничество и помощь", - добавила она. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 17 детей из 11 семей с близкими в России и 95 детей из 75 семей на Украине и в других странах.
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Воссоединение двоих детей, проживавших на Украине, с мамой в России
Еще двоих детей, проживавших на Украине, удалось воссоединить с мамой в России при содействии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в посольстве Катара в Москве проходит встреча Львовой-Беловой с воссоединенной семьей. К маме в Россию с Украины вернулись две дочки.
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россия, украина, катар, мария львова-белова, международный комитет красного креста (мккк), общество
Россия, Украина, Катар, Мария Львова-Белова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Общество
Аппарат омбудсмена вернул еще двоих детей с Украины

Львова-Белова: еще двоих детей вернули с Украины

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Еще двоих детей, проживавших на Украине, удалось воссоединить с мамой в России при содействии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в посольстве Катара в Москве проходит встреча Львовой-Беловой с воссоединенной семьей. К маме в Россию с Украины вернулись две дочки.
© Мария Львова-Белова/TelegramДве сестры, находившиеся на Украине, вернулись к маме в Россию
Две сестры, находившиеся на Украине, вернулись к маме в Россию - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Мария Львова-Белова/Telegram
Две сестры, находившиеся на Украине, вернулись к маме в Россию
"Девочки временно жили у бабушки с дедушкой на Украине, мама работала в России и регулярно их навещала. Однако после начала СВО приехать за дочками женщина уже не смогла. Семья обратилась за помощью к нам", - сказала Львова-Белова.
Федеральный детский омбудсмен отметила, что содействие в воссоединении семьи оказал Катар, в посольстве которого проходит встреча.
"Представители страны участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы. В воссоединении детей с близкими помогает Международный Комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, представители профильных ведомств. Спасибо всем за сотрудничество и помощь", - добавила она.
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 17 детей из 11 семей с близкими в России и 95 детей из 75 семей на Украине и в других странах.
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