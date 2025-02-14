В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
Кипер: припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области после взрывов
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украины в ночь на пятницу после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
"Есть повреждение припортовой инфраструктуры", - написал Кипер.
Он добавил, что в результате взрывов произошел пожар, его оперативно потушили.
Накануне, 13 февраля, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что в городе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги в регионе. Вечером четверга в восьми областях Украины, в том числе в Одесской, была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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