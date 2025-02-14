https://ria.ru/20250214/odesskaya-1999331879.html

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости, 14.02.2025

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украины в ночь на пятницу после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:25:00+03:00

2025-02-14T11:25:00+03:00

2025-02-14T11:25:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украины в ночь на пятницу после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. "Есть повреждение припортовой инфраструктуры", - написал Кипер. Он добавил, что в результате взрывов произошел пожар, его оперативно потушили. Накануне, 13 февраля, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что в городе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги в регионе. Вечером четверга в восьми областях Украины, в том числе в Одесской, была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, одесская область, геннадий труханов, вооруженные силы украины