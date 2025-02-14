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Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.02.2025
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 103 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T00:43:00+03:00
2025-02-14T00:43:00+03:00
2025-02-14T00:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 103 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Тридцать две вооруженных атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать две вооруженных атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено 103 боеприпаса. По данным управления, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 45 обстрелов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 103 боеприпаса