https://ria.ru/20250214/obstrely-1999256659.html

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.02.2025

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 103 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T00:43:00+03:00

2025-02-14T00:43:00+03:00

2025-02-14T00:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 103 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Тридцать две вооруженных атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать две вооруженных атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено 103 боеприпаса. По данным управления, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 45 обстрелов.

https://ria.ru/20250213/ukraintsy-1998922457.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия