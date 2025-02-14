https://ria.ru/20250214/obstrel-1999401393.html

ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Новой Каховке, один человек ранен

ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Новой Каховке, один человек ранен - РИА Новости, 14.02.2025

ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Новой Каховке, один человек ранен

Украинские войска ударили по рейсовому автобусу в Новой Каховке Херсонской области, ранен один человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:55:00+03:00

2025-02-14T14:55:00+03:00

2025-02-14T15:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска ударили по рейсовому автобусу в Новой Каховке Херсонской области, ранен один человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня боевики киевского режима в очередной раз обстреляли обычный рейсовый автобус в Новой Каховке. По предварительной информации, ранен один человек — мужчина 1962 года рождения", - написал Сальдо.По его словам, пострадавший доставлен в больницу.

https://ria.ru/20250214/obstrel-1999298521.html

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо