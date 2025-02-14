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ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Новой Каховке, один человек ранен - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 14.02.2025 (обновлено: 15:06 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/obstrel-1999401393.html
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Новой Каховке, один человек ранен
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Новой Каховке, один человек ранен - РИА Новости, 14.02.2025
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Новой Каховке, один человек ранен
Украинские войска ударили по рейсовому автобусу в Новой Каховке Херсонской области, ранен один человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:55:00+03:00
2025-02-14T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска ударили по рейсовому автобусу в Новой Каховке Херсонской области, ранен один человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня боевики киевского режима в очередной раз обстреляли обычный рейсовый автобус в Новой Каховке. По предварительной информации, ранен один человек — мужчина 1962 года рождения", - написал Сальдо.По его словам, пострадавший доставлен в больницу.
https://ria.ru/20250214/obstrel-1999298521.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Новой Каховке, один человек ранен

Сальдо: один человек пострадал при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска ударили по рейсовому автобусу в Новой Каховке Херсонской области, ранен один человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня боевики киевского режима в очередной раз обстреляли обычный рейсовый автобус в Новой Каховке. По предварительной информации, ранен один человек — мужчина 1962 года рождения", - написал Сальдо.
По его словам, пострадавший доставлен в больницу.
Последствия атаки ВСУ на рейсовый автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Запорожской области
Вчера, 09:51
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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