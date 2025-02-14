https://ria.ru/20250214/obstrel-1999326581.html

Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" вышла из строя из-за обстрела

Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" вышла из строя из-за обстрела - РИА Новости, 14.02.2025

Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" вышла из строя из-за обстрела

Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок после артобстрела Запорожской ТЭС, сообщили в пресс-службе станции в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:06:00+03:00

2025-02-14T11:06:00+03:00

2025-02-14T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок после артобстрела Запорожской ТЭС, сообщили в пресс-службе станции в Telegram-канале. Ранее Минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской атомной станцией. ЗАЭС продолжает работу в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина."Из-за ночного обстрела объектов энергетической инфраструктуры области, в частности, тепловой станции, линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок", - говорится в сообщении станции.В пресс-службе также отметили, что специалисты ЗАЭС определяют размер ущерба, возможность и сроки восстановления оборудования после обстрела Запорожской ТЭС."Отсутствие резервной линии энергоснабжения создает потенциальную угрозу безопасности эксплуатации Запорожской АЭС. Тем не менее, оборудование станции находится в безопасном состоянии, персонал готов к реагированию", - приводятся в сообщении слова директора ЗАЭС Юрия Черничука.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250213/energodar-1999133703.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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