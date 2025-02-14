Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" вышла из строя из-за обстрела
Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" вышла из строя после обстрела ВСУ
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок после артобстрела Запорожской ТЭС, сообщили в пресс-службе станции в Telegram-канале.
Ранее Минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской атомной станцией. ЗАЭС продолжает работу в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина.
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"Из-за ночного обстрела объектов энергетической инфраструктуры области, в частности, тепловой станции, линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок", - говорится в сообщении станции.
В пресс-службе также отметили, что специалисты ЗАЭС определяют размер ущерба, возможность и сроки восстановления оборудования после обстрела Запорожской ТЭС.
"Отсутствие резервной линии энергоснабжения создает потенциальную угрозу безопасности эксплуатации Запорожской АЭС. Тем не менее, оборудование станции находится в безопасном состоянии, персонал готов к реагированию", - приводятся в сообщении слова директора ЗАЭС Юрия Черничука.