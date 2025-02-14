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Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" вышла из строя из-за обстрела - РИА Новости, 14.02.2025
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11:06 14.02.2025 (обновлено: 11:44 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/obstrel-1999326581.html
Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" вышла из строя из-за обстрела
Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" вышла из строя из-за обстрела - РИА Новости, 14.02.2025
Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" вышла из строя из-за обстрела
Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок после артобстрела Запорожской ТЭС, сообщили в пресс-службе станции в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:06:00+03:00
2025-02-14T11:44:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок после артобстрела Запорожской ТЭС, сообщили в пресс-службе станции в Telegram-канале. Ранее Минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской атомной станцией. ЗАЭС продолжает работу в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина."Из-за ночного обстрела объектов энергетической инфраструктуры области, в частности, тепловой станции, линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок", - говорится в сообщении станции.В пресс-службе также отметили, что специалисты ЗАЭС определяют размер ущерба, возможность и сроки восстановления оборудования после обстрела Запорожской ТЭС."Отсутствие резервной линии энергоснабжения создает потенциальную угрозу безопасности эксплуатации Запорожской АЭС. Тем не менее, оборудование станции находится в безопасном состоянии, персонал готов к реагированию", - приводятся в сообщении слова директора ЗАЭС Юрия Черничука.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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в мире, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС
Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" вышла из строя из-за обстрела

Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" вышла из строя после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Линия энергоснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок после артобстрела Запорожской ТЭС, сообщили в пресс-службе станции в Telegram-канале.
Ранее Минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской атомной станцией. ЗАЭС продолжает работу в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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"Из-за ночного обстрела объектов энергетической инфраструктуры области, в частности, тепловой станции, линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок", - говорится в сообщении станции.
В пресс-службе также отметили, что специалисты ЗАЭС определяют размер ущерба, возможность и сроки восстановления оборудования после обстрела Запорожской ТЭС.
"Отсутствие резервной линии энергоснабжения создает потенциальную угрозу безопасности эксплуатации Запорожской АЭС. Тем не менее, оборудование станции находится в безопасном состоянии, персонал готов к реагированию", - приводятся в сообщении слова директора ЗАЭС Юрия Черничука.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭС
 
 
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