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ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Запорожской области

ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Запорожской области - РИА Новости, 14.02.2025

ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Запорожской области

Рейсовый автобус атакован украинскими войсками в Запорожской области, контужен водитель, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:51:00+03:00

2025-02-14T09:51:00+03:00

2025-02-14T10:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Рейсовый автобус атакован украинскими войсками в Запорожской области, контужен водитель, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram канале."Около 7 часов утра на автодороге Пологи–Чапаевка украинский БПЛА атаковал автобус местного назначения. Автобус только выехал с автостанции и отправился по маршруту. По предварительной информации, людей в салоне не было. Водитель получил контузию, ему оказывается медицинская помощь", - написал губернатор.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий