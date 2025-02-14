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ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Запорожской области - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 14.02.2025 (обновлено: 10:17 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/obstrel-1999298521.html
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Запорожской области
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Запорожской области - РИА Новости, 14.02.2025
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Запорожской области
Рейсовый автобус атакован украинскими войсками в Запорожской области, контужен водитель, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:51:00+03:00
2025-02-14T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Рейсовый автобус атакован украинскими войсками в Запорожской области, контужен водитель, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram канале."Около 7 часов утра на автодороге Пологи–Чапаевка украинский БПЛА атаковал автобус местного назначения. Автобус только выехал с автостанции и отправился по маршруту. По предварительной информации, людей в салоне не было. Водитель получил контузию, ему оказывается медицинская помощь", - написал губернатор.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Запорожской области

Балицкий: ВСУ обстреляли автобус в Запорожской области, водитель контужен

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия атаки ВСУ на рейсовый автобус в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на рейсовый автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на рейсовый автобус в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Рейсовый автобус атакован украинскими войсками в Запорожской области, контужен водитель, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram канале.
«
"Около 7 часов утра на автодороге Пологи–Чапаевка украинский БПЛА атаковал автобус местного назначения. Автобус только выехал с автостанции и отправился по маршруту. По предварительной информации, людей в салоне не было. Водитель получил контузию, ему оказывается медицинская помощь", - написал губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия атаки ВСУ на рейсовый автобус в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на рейсовый автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на рейсовый автобус в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
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