ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Запорожской области
Балицкий: ВСУ обстреляли автобус в Запорожской области, водитель контужен
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия атаки ВСУ на рейсовый автобус в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на рейсовый автобус в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Рейсовый автобус атакован украинскими войсками в Запорожской области, контужен водитель, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram канале.
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"Около 7 часов утра на автодороге Пологи–Чапаевка украинский БПЛА атаковал автобус местного назначения. Автобус только выехал с автостанции и отправился по маршруту. По предварительной информации, людей в салоне не было. Водитель получил контузию, ему оказывается медицинская помощь", - написал губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия атаки ВСУ на рейсовый автобус в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на рейсовый автобус в Запорожской области