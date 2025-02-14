https://ria.ru/20250214/obstrel-1999283927.html

Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС

Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС - РИА Новости, 14.02.2025

Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС

ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет, в Энергодаре частично нет света, сообщил врио главы администрации города... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:31:00+03:00

2025-02-14T08:31:00+03:00

2025-02-14T08:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет, в Энергодаре частично нет света, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в Telegram-канале. Ранее Минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других регионах области. "ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Жертв и пострадавших нет. Специалисты максимально быстро, как только позволила обстановка, приступили к оценке повреждений и восстановительным работам" , - написал Пухов. В результате оперативных действий в части Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение. Света пока нет частично в 1-м и полностью в 4-м микрорайонах. Больница обеспечена резервным энергоснабжением, отметил он. Все силы направлены на нормализацию обстановки и ликвидацию последствий обстрела.

https://ria.ru/20250213/energodar-1999133703.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия