Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/obstrel-1999283927.html
Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС
Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС - РИА Новости, 14.02.2025
Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС
ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет, в Энергодаре частично нет света, сообщил врио главы администрации города... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:31:00+03:00
2025-02-14T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18498/00/184980063_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_5121f2fda36f0fc318cd88207e3a12ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет, в Энергодаре частично нет света, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в Telegram-канале. Ранее Минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других регионах области. "ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Жертв и пострадавших нет. Специалисты максимально быстро, как только позволила обстановка, приступили к оценке повреждений и восстановительным работам" , - написал Пухов. В результате оперативных действий в части Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение. Света пока нет частично в 1-м и полностью в 4-м микрорайонах. Больница обеспечена резервным энергоснабжением, отметил он. Все силы направлены на нормализацию обстановки и ликвидацию последствий обстрела.
https://ria.ru/20250213/energodar-1999133703.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18498/00/184980063_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_745068914f575e11da2344eaf0d1436e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС

Пухов: ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПодстанция
Подстанция - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Подстанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет, в Энергодаре частично нет света, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в Telegram-канале.
Ранее Минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других регионах области.
«
"ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Жертв и пострадавших нет. Специалисты максимально быстро, как только позволила обстановка, приступили к оценке повреждений и восстановительным работам" , - написал Пухов.
В результате оперативных действий в части Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение. Света пока нет частично в 1-м и полностью в 4-м микрорайонах. Больница обеспечена резервным энергоснабжением, отметил он. Все силы направлены на нормализацию обстановки и ликвидацию последствий обстрела.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ
13 февраля, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала