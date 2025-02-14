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Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС
Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС - РИА Новости, 14.02.2025
Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС
ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет, в Энергодаре частично нет света, сообщил врио главы администрации города... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:31:00+03:00
2025-02-14T08:31:00+03:00
2025-02-14T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет, в Энергодаре частично нет света, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в Telegram-канале. Ранее Минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других регионах области. "ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Жертв и пострадавших нет. Специалисты максимально быстро, как только позволила обстановка, приступили к оценке повреждений и восстановительным работам" , - написал Пухов. В результате оперативных действий в части Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение. Света пока нет частично в 1-м и полностью в 4-м микрорайонах. Больница обеспечена резервным энергоснабжением, отметил он. Все силы направлены на нормализацию обстановки и ликвидацию последствий обстрела.
https://ria.ru/20250213/energodar-1999133703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС
Пухов: ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС