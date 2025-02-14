https://ria.ru/20250214/obstrel-1999282354.html

ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС

ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС - РИА Новости, 14.02.2025

ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других регионах области,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:18:00+03:00

2025-02-14T08:18:00+03:00

2025-02-14T08:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других регионах области, сообщило Минэнерго региона"В ночь на 14 февраля, в 23.40, вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции. Жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет", - говорится в сообщении.В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 тысяч абонентов. Отсутствие электроснабжения наблюдается в Энергодаре и в муниципальных округах.Министерство энергетики Запорожской области призывает жителей сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.

https://ria.ru/20250213/energodar-1999133703.html

энергодар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

энергодар, вооруженные силы украины, происшествия