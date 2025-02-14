https://ria.ru/20250214/oborona-1999387039.html

США призвали увеличить оборонные расходы стран Европы

США призвали увеличить оборонные расходы стран Европы - РИА Новости, 14.02.2025

США призвали увеличить оборонные расходы стран Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости увеличения... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:12:00+03:00

2025-02-14T14:12:00+03:00

2025-02-14T14:21:00+03:00

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джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса. "Конечно, мы обсудим НАТО, в частности, желание президента видеть более значительное финансирование обороны", — сказал Вэнс.Он подчеркнул, что Европа остается ключевым союзником США, а НАТО — важнейшим военным альянсом, однако для его будущего необходимо усиление вклада европейских стран. "Мы хотим убедиться, что НАТО готова к будущему, и важная часть этого — более справедливое распределение нагрузки, чтобы США могли сосредоточиться на своих вызовах в Восточной Азии", — отметил вице-президент. Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого правила.

https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

сша

европа

давос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, европа, давос, марк рютте, нато, джеймс дэвид вэнс