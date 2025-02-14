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США призвали увеличить оборонные расходы стран Европы - РИА Новости, 14.02.2025
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14:12 14.02.2025 (обновлено: 14:21 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/oborona-1999387039.html
США призвали увеличить оборонные расходы стран Европы
США призвали увеличить оборонные расходы стран Европы - РИА Новости, 14.02.2025
США призвали увеличить оборонные расходы стран Европы
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости увеличения... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:12:00+03:00
2025-02-14T14:21:00+03:00
в мире
сша
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марк рютте
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса. "Конечно, мы обсудим НАТО, в частности, желание президента видеть более значительное финансирование обороны", — сказал Вэнс.Он подчеркнул, что Европа остается ключевым союзником США, а НАТО — важнейшим военным альянсом, однако для его будущего необходимо усиление вклада европейских стран. "Мы хотим убедиться, что НАТО готова к будущему, и важная часть этого — более справедливое распределение нагрузки, чтобы США могли сосредоточиться на своих вызовах в Восточной Азии", — отметил вице-президент. Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого правила.
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
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в мире, сша, европа, давос, марк рютте, нато, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Европа, Давос, Марк Рютте, НАТО, Джеймс Дэвид Вэнс
США призвали увеличить оборонные расходы стран Европы

Вице-президент США Вэнс призвал увеличить расходы стран Европы на оборону

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.
"Конечно, мы обсудим НАТО, в частности, желание президента видеть более значительное финансирование обороны", — сказал Вэнс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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Он подчеркнул, что Европа остается ключевым союзником США, а НАТО — важнейшим военным альянсом, однако для его будущего необходимо усиление вклада европейских стран.
«
"Мы хотим убедиться, что НАТО готова к будущему, и важная часть этого — более справедливое распределение нагрузки, чтобы США могли сосредоточиться на своих вызовах в Восточной Азии", — отметил вице-президент.
Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого правила.
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