США призвали увеличить оборонные расходы стран Европы
Вице-президент США Вэнс призвал увеличить расходы стран Европы на оборону
© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.
"Конечно, мы обсудим НАТО, в частности, желание президента видеть более значительное финансирование обороны", — сказал Вэнс.
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"Мы хотим убедиться, что НАТО готова к будущему, и важная часть этого — более справедливое распределение нагрузки, чтобы США могли сосредоточиться на своих вызовах в Восточной Азии", — отметил вице-президент.
Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого правила.
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