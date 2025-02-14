https://ria.ru/20250214/novgorod-1999499857.html

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса - РИА Новости, 14.02.2025

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса

Четыре человека пострадали при столкновении двух автобусов в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T22:05:00+03:00

2025-02-14T22:05:00+03:00

2025-02-14T22:05:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении двух автобусов в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба МВД региона. ДТП произошло в пятницу около 19:20 на улице Космической, 44. "По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу другому автобусу, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение. Пострадало четыре человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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происшествия, нижний новгород, гибдд мвд рф, россия