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Глава МО Норвегии пригласил Хегсета в Норвегию ради слежки за ЯО России - РИА Новости, 14.02.2025
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16:41 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/norvegija-1999436625.html
Глава МО Норвегии пригласил Хегсета в Норвегию ради слежки за ЯО России
Глава МО Норвегии пригласил Хегсета в Норвегию ради слежки за ЯО России - РИА Новости, 14.02.2025
Глава МО Норвегии пригласил Хегсета в Норвегию ради слежки за ЯО России
Норвежский министр обороны Туре О. Сандвик заявил, что пригласил своего американского коллегу Пита Хегсета в Норвегию, чтобы показать, как Осло следит за... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:41:00+03:00
2025-02-14T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Норвежский министр обороны Туре О. Сандвик заявил, что пригласил своего американского коллегу Пита Хегсета в Норвегию, чтобы показать, как Осло следит за ядерными силами России. "Мы пригласили Пита Хегсета в Норвегию. Мы считаем, что важно, чтобы он своими глазами увидел ту работу, которую делает Норвегия, чтобы следить за ядерными силами России на севере", - заявил Сандвик, его слова приводит телерадиокомпания NRK. Глава норвежского ведомства отметил, что считает присутствие США в НАТО самым важным гарантом безопасности для страны. Он добавил, что в этой связи важно, чтобы Норвегия наладила тесный контакт с американскими властями. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
https://ria.ru/20250112/nato-1993328952.html
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россия, норвегия, москва, пит хегсет, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Норвегия, Москва, Пит Хегсет, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Глава МО Норвегии пригласил Хегсета в Норвегию ради слежки за ЯО России

Сандвик пригласил Хегсета в Новрегию, чтобы показать слежку за ЯО России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Норвежский министр обороны Туре О. Сандвик заявил, что пригласил своего американского коллегу Пита Хегсета в Норвегию, чтобы показать, как Осло следит за ядерными силами России.
"Мы пригласили Пита Хегсета в Норвегию. Мы считаем, что важно, чтобы он своими глазами увидел ту работу, которую делает Норвегия, чтобы следить за ядерными силами России на севере", - заявил Сандвик, его слова приводит телерадиокомпания NRK.
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Глава норвежского ведомства отметил, что считает присутствие США в НАТО самым важным гарантом безопасности для страны. Он добавил, что в этой связи важно, чтобы Норвегия наладила тесный контакт с американскими властями.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
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