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Правление "Норникеля" переизбрано в прежнем составе во главе с Потаниным - РИА Новости, 14.02.2025
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17:52 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/nornikel-1999465750.html
Правление "Норникеля" переизбрано в прежнем составе во главе с Потаниным
Правление "Норникеля" переизбрано в прежнем составе во главе с Потаниным - РИА Новости, 14.02.2025
Правление "Норникеля" переизбрано в прежнем составе во главе с Потаниным
Правление "Норильского никеля" с 15 февраля переизбрано в прежнем составе, его председателем останется президент компании Владимир Потанин, следует из сообщения РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:52:00+03:00
2025-02-14T17:52:00+03:00
экономика
владимир потанин
сергей малышев
евгений федоров
норильский никель
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правление "Норильского никеля" с 15 февраля переизбрано в прежнем составе, его председателем останется президент компании Владимир Потанин, следует из сообщения компании. "Определить с 15 февраля 2025 года состав правления компании в количестве 13 членов правления и образовать правление в следующем персональном составе: председатель правления: Потанин Владимир Олегович – президент компании", - сказано в сообщении "Норникеля". Остальные 12 членов правления, как следует из информации на сайте компании, также остаются прежними. Это, в частности, вице-президент - руководитель аппарата компании Елена Савицкая, вице-президент - руководитель блока внутреннего контроля и риск-менеджмента Нина Пластинина, первый вице-президент - руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов Марианна Захарова, первый вице-президент - финансовый директор Сергей Малышев, старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова, вице-президент по энергетике Евгений Федоров. Также свои места в правлении сохранили старший вице-президент - руководитель блока сбыта, коммерции и логистики Дмитрий Кушнарев, старший вице-президент - операционный директор "Норникеля" - руководитель Заполярного дивизиона Александр Попов, старший вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты Сергей Герасимов, вице-президент по кадровой политике Дарья Крячкова, первый вице-президент - руководитель блока по взаимодействию с органами власти Николай Уткин и, наконец, вице-президент - руководитель сбытового дивизиона Антон Берлин.
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экономика, владимир потанин, сергей малышев, евгений федоров, норильский никель, россия
Экономика, Владимир Потанин, Сергей Малышев, Евгений Федоров, Норильский никель, Россия
Правление "Норникеля" переизбрано в прежнем составе во главе с Потаниным

Правление "Норникеля" с 15 февраля будет переизбрано в прежнем составе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Норникель"
Логотип компании Норникель - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правление "Норильского никеля" с 15 февраля переизбрано в прежнем составе, его председателем останется президент компании Владимир Потанин, следует из сообщения компании.
«
"Определить с 15 февраля 2025 года состав правления компании в количестве 13 членов правления и образовать правление в следующем персональном составе: председатель правления: Потанин Владимир Олегович – президент компании", - сказано в сообщении "Норникеля".
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Остальные 12 членов правления, как следует из информации на сайте компании, также остаются прежними.
Это, в частности, вице-президент - руководитель аппарата компании Елена Савицкая, вице-президент - руководитель блока внутреннего контроля и риск-менеджмента Нина Пластинина, первый вице-президент - руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов Марианна Захарова, первый вице-президент - финансовый директор Сергей Малышев, старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова, вице-президент по энергетике Евгений Федоров.
Также свои места в правлении сохранили старший вице-президент - руководитель блока сбыта, коммерции и логистики Дмитрий Кушнарев, старший вице-президент - операционный директор "Норникеля" - руководитель Заполярного дивизиона Александр Попов, старший вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты Сергей Герасимов, вице-президент по кадровой политике Дарья Крячкова, первый вице-президент - руководитель блока по взаимодействию с органами власти Николай Уткин и, наконец, вице-президент - руководитель сбытового дивизиона Антон Берлин.
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