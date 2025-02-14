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В Нидерландах выступили против членства Украины в ЕС или НАТО
В Нидерландах выступили против членства Украины в ЕС или НАТО - РИА Новости, 14.02.2025
В Нидерландах выступили против членства Украины в ЕС или НАТО
Лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс заявил, что его партия никогда не согласится на членство Украины в ЕС или... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T19:49:00+03:00
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ГААГА, 14 фев - РИА Новости. Лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс заявил, что его партия никогда не согласится на членство Украины в ЕС или НАТО. "Мир между Украиной и Россией был бы отличной новостью. Жертв уже слишком много. Честь и хвала президенту (США Дональду - ред.) Трампу, если он сможет это осуществить! Однако Партия свободы (PVV) никогда не согласится с членством Украины в ЕС или НАТО", - написал Вилдерс в соцсети Х. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине "никогда не обещали" членство в альянсе при заключении мирного соглашения, переговоры должны "сконцентрироваться на устойчивом мире". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп заявил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий, позднее он проинформировал о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20250214/nato-1999416790.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, герт вилдерс, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Герт Вилдерс, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
В Нидерландах выступили против членства Украины в ЕС или НАТО
Вилдерс: партия PVV никогда не согласится на членство Украины в ЕС или НАТО