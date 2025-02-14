https://ria.ru/20250214/nato-1999423385.html

Генсек НАТО призвал нарастить оборонные расходы до трех процентов ВВП

Генсек НАТО призвал нарастить оборонные расходы до трех процентов ВВП - РИА Новости, 14.02.2025

Генсек НАТО призвал нарастить оборонные расходы до трех процентов ВВП

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны нарастить оборонные расходы минимум до 3% ВВП. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:02:00+03:00

2025-02-14T16:02:00+03:00

2025-02-14T16:03:00+03:00

в мире

сша

европа

давос

марк рютте

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955534461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_17299eb6364da1862284804c44fbdb94.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны нарастить оборонные расходы минимум до 3% ВВП. "По моим оценкам, это должно быть как минимум свыше 3% ВВП", - сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее Рютте неоднократно говорил, что установленная в настоящее время для стран блока планка в 2% ВВП категорически недостаточна для обеспечения обороны. Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса. Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого правила.

https://ria.ru/20250213/pentagon-1999178154.html

https://ria.ru/20241212/nato-1988891817.html

сша

европа

давос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, давос, марк рютте, дональд трамп, нато