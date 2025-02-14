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Генсек НАТО призвал нарастить оборонные расходы до трех процентов ВВП
Генсек НАТО призвал нарастить оборонные расходы до трех процентов ВВП - РИА Новости, 14.02.2025
Генсек НАТО призвал нарастить оборонные расходы до трех процентов ВВП
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны нарастить оборонные расходы минимум до 3% ВВП. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:02:00+03:00
2025-02-14T16:02:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны нарастить оборонные расходы минимум до 3% ВВП. "По моим оценкам, это должно быть как минимум свыше 3% ВВП", - сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее Рютте неоднократно говорил, что установленная в настоящее время для стран блока планка в 2% ВВП категорически недостаточна для обеспечения обороны. Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса. Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого правила.
https://ria.ru/20250213/pentagon-1999178154.html
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в мире, сша, европа, давос, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, США, Европа, Давос, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Генсек НАТО призвал нарастить оборонные расходы до трех процентов ВВП
Рютте: страны альянса должны нарастить оборонные расходы до трех процентов ВВП