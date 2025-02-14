https://ria.ru/20250214/nato-1999416790.html

Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте

Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте - РИА Новости, 14.02.2025

Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине "никогда не обещали" членство в альянсе при заключении мирного соглашения, переговоры должны "сконцентрироваться на... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:42:00+03:00

2025-02-14T15:42:00+03:00

2025-02-14T15:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

марк рютте

нато

мюнхенская конференция по безопасности

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине "никогда не обещали" членство в альянсе при заключении мирного соглашения, переговоры должны "сконцентрироваться на устойчивом мире". "Сейчас мы в основном обсуждаем Украину. Мы должны обеспечить ей лучшую позицию перед началом переговоров, в которых она будет участвовать… Это (вопрос о членстве в НАТО и гарантиях безопасности – ред.) будет частью мирного соглашения… Мы обсуждаем здесь лучший путь, чтобы гарантировать устойчивый и продолжительный мир… но Украине никогда не обещали, что это будет частью", - сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.

https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999405803.html

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в мире, украина, марк рютте, нато, мюнхенская конференция по безопасности