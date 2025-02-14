https://ria.ru/20250214/nato-1999416790.html
Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте
Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте - РИА Новости, 14.02.2025
Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине "никогда не обещали" членство в альянсе при заключении мирного соглашения, переговоры должны "сконцентрироваться на... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:42:00+03:00
2025-02-14T15:42:00+03:00
2025-02-14T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марк рютте
нато
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976176550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb8c0c8b346dd5c889bb48195ac7ac9a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине "никогда не обещали" членство в альянсе при заключении мирного соглашения, переговоры должны "сконцентрироваться на устойчивом мире". "Сейчас мы в основном обсуждаем Украину. Мы должны обеспечить ей лучшую позицию перед началом переговоров, в которых она будет участвовать… Это (вопрос о членстве в НАТО и гарантиях безопасности – ред.) будет частью мирного соглашения… Мы обсуждаем здесь лучший путь, чтобы гарантировать устойчивый и продолжительный мир… но Украине никогда не обещали, что это будет частью", - сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999405803.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976176550_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fbc6a8f70cd95ad0adf6e6bc90fa9aeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, марк рютте, нато, мюнхенская конференция по безопасности
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марк Рютте, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте
Рютте: Украине никогда не обещали членство в НАТО по итогам конфликта