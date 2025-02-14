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Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/nato-1999416790.html
Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте
Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте - РИА Новости, 14.02.2025
Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине "никогда не обещали" членство в альянсе при заключении мирного соглашения, переговоры должны "сконцентрироваться на... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:42:00+03:00
2025-02-14T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марк рютте
нато
мюнхенская конференция по безопасности
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине "никогда не обещали" членство в альянсе при заключении мирного соглашения, переговоры должны "сконцентрироваться на устойчивом мире". "Сейчас мы в основном обсуждаем Украину. Мы должны обеспечить ей лучшую позицию перед началом переговоров, в которых она будет участвовать… Это (вопрос о членстве в НАТО и гарантиях безопасности – ред.) будет частью мирного соглашения… Мы обсуждаем здесь лучший путь, чтобы гарантировать устойчивый и продолжительный мир… но Украине никогда не обещали, что это будет частью", - сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999405803.html
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в мире, украина, марк рютте, нато, мюнхенская конференция по безопасности
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марк Рютте, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте

Рютте: Украине никогда не обещали членство в НАТО по итогам конфликта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине "никогда не обещали" членство в альянсе при заключении мирного соглашения, переговоры должны "сконцентрироваться на устойчивом мире".
"Сейчас мы в основном обсуждаем Украину. Мы должны обеспечить ей лучшую позицию перед началом переговоров, в которых она будет участвовать… Это (вопрос о членстве в НАТО и гарантиях безопасности – ред.) будет частью мирного соглашения… Мы обсуждаем здесь лучший путь, чтобы гарантировать устойчивый и продолжительный мир… но Украине никогда не обещали, что это будет частью", - сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Зеленский выступил с наглым требованием после заявления Трампа
Вчера, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМарк РюттеНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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