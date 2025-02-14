Эксперт оценил перспективы вступления Украины в НАТО
Политолог Сидоров: верить обещаниям США по Украине в полной мере не стоит
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Верить обещаниям США по поводу отказа от вступления Украины в НАТО в полной мере не стоит, как и ожидать официальное признание США новых территорий РФ, заявил Андрей Сидоров, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта. Также ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на "скорое" достижение мирной сделки по Украине.
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"Обещание того, что Украина не вступит в НАТО, понимаете, мы сейчас имеем перед глазами два примера, я имею в виду Швецию и Финляндию, они тоже собирались не вступать в НАТО, позиция нейтралитета в современном мире, на мой взгляд, настолько зыбкая, что учитывать ее всерьез не представляется возможным", - сказал эксперт на круглом столе "Перспективы развития российско-американских отношений" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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"То, что Украина не вернется к границам 2014 года? Да, они об этом говорят. Пойти на большее, на официальное признание этих территорий - это не американская традиция. То же самое, это повторяется, опыт, который Соединенные Штаты уже испытывали с Советским Союзом, то есть, когда они не признали Прибалтику", - заявил Сидоров.
Политолог также предположил, что США будут использовать частичную отмену санкций как инструмент, с помощью которого Соединенные Штаты будут создавать "повестку дня", вынуждая РФ на переговорах добиваться смягчения этих санкций. Однако полной отмены санкций от США ожидать не стоит.
Ранее в Кремле заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и на нее не надо давить, если уж давить - то на тех, кто отказывался. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.