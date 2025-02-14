В ГД подтвердили, что рассмотрят вопрос о лишении полномочий депутата Напсо
В ГД рассмотрят вопрос о лишении полномочий Напсо за неисполнение обязанностей
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсетиЮрий Напсо
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР) в связи с неисполнением обязанности по личному присутствию на пленарных заседаниях и заседаниях комитета, сообщает пресс-служба палаты парламента.
"Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Юрия Напсо. Комиссия по регламенту подготовила предложения по вопросу неисполнения депутатом Государственной думы Юрием Напсо обязанности лично присутствовать на пленарных заседаниях и заседаниях комитета, за что предусмотрена ответственность в виде досрочного прекращения депутатских полномочий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комиссии Госдумы по мандатным вопросам и по вопросам депутатской этики данные предложения поддержали.
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"Соответствующее поручение было дано главе комиссии по регламенту Виктору Пинскому советом Государственной думы и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в связи с тем, что депутат Напсо около двух лет не принимал личного участия в работе ГД и находится за пределами РФ", - сказано в сообщении пресс-службы.
Пинский пояснил, что по закону "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ" полномочия депутата могут быть прекращены Госдумой досрочно по инициативе совета, фракции, в которой он состоит, комитета или комиссии, членом которых он является, в случае неисполнения им в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей, а именно - посещения пленарных заседаний, работы в комитетах и комиссиях, проведения личных приемов и встреч с избирателями.
Ранее было принято решение, что все заседания комитетов проходят при обязательном личном присутствии депутатов. Окончательное решение о досрочном прекращении депутатских полномочий принимает Госдума.