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В ГД подтвердили, что рассмотрят вопрос о лишении полномочий депутата Напсо - РИА Новости, 14.02.2025
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17:57 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/napso-1999466527.html
В ГД подтвердили, что рассмотрят вопрос о лишении полномочий депутата Напсо
В ГД подтвердили, что рассмотрят вопрос о лишении полномочий депутата Напсо - РИА Новости, 14.02.2025
В ГД подтвердили, что рассмотрят вопрос о лишении полномочий депутата Напсо
Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР) в связи с неисполнением обязанности по личному присутствию на пленарных... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:57:00+03:00
2025-02-14T17:57:00+03:00
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР) в связи с неисполнением обязанности по личному присутствию на пленарных заседаниях и заседаниях комитета, сообщает пресс-служба палаты парламента. "Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Юрия Напсо. Комиссия по регламенту подготовила предложения по вопросу неисполнения депутатом Государственной думы Юрием Напсо обязанности лично присутствовать на пленарных заседаниях и заседаниях комитета, за что предусмотрена ответственность в виде досрочного прекращения депутатских полномочий", - говорится в сообщении. Отмечается, что комиссии Госдумы по мандатным вопросам и по вопросам депутатской этики данные предложения поддержали. "Соответствующее поручение было дано главе комиссии по регламенту Виктору Пинскому советом Государственной думы и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в связи с тем, что депутат Напсо около двух лет не принимал личного участия в работе ГД и находится за пределами РФ", - сказано в сообщении пресс-службы. Пинский пояснил, что по закону "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ" полномочия депутата могут быть прекращены Госдумой досрочно по инициативе совета, фракции, в которой он состоит, комитета или комиссии, членом которых он является, в случае неисполнения им в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей, а именно - посещения пленарных заседаний, работы в комитетах и комиссиях, проведения личных приемов и встреч с избирателями. Ранее было принято решение, что все заседания комитетов проходят при обязательном личном присутствии депутатов. Окончательное решение о досрочном прекращении депутатских полномочий принимает Госдума.
https://ria.ru/20250214/napso-1999462783.html
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политика, виктор пинский, вячеслав володин, госдума рф, лдпр, россия, юрий напсо
Политика, Виктор Пинский, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ЛДПР, Россия, Юрий Напсо
В ГД подтвердили, что рассмотрят вопрос о лишении полномочий депутата Напсо

В ГД рассмотрят вопрос о лишении полномочий Напсо за неисполнение обязанностей

© Фото : страница Юрия Напсо в соцсетиЮрий Напсо
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР) в связи с неисполнением обязанности по личному присутствию на пленарных заседаниях и заседаниях комитета, сообщает пресс-служба палаты парламента.
"Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Юрия Напсо. Комиссия по регламенту подготовила предложения по вопросу неисполнения депутатом Государственной думы Юрием Напсо обязанности лично присутствовать на пленарных заседаниях и заседаниях комитета, за что предусмотрена ответственность в виде досрочного прекращения депутатских полномочий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комиссии Госдумы по мандатным вопросам и по вопросам депутатской этики данные предложения поддержали.
«
"Соответствующее поручение было дано главе комиссии по регламенту Виктору Пинскому советом Государственной думы и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в связи с тем, что депутат Напсо около двух лет не принимал личного участия в работе ГД и находится за пределами РФ", - сказано в сообщении пресс-службы.
Пинский пояснил, что по закону "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ" полномочия депутата могут быть прекращены Госдумой досрочно по инициативе совета, фракции, в которой он состоит, комитета или комиссии, членом которых он является, в случае неисполнения им в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей, а именно - посещения пленарных заседаний, работы в комитетах и комиссиях, проведения личных приемов и встреч с избирателями.
Ранее было принято решение, что все заседания комитетов проходят при обязательном личном присутствии депутатов. Окончательное решение о досрочном прекращении депутатских полномочий принимает Госдума.
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ПолитикаВиктор ПинскийВячеслав ВолодинГосдума РФЛДПРРоссияЮрий Напсо
 
 
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