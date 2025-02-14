https://ria.ru/20250214/napso-1999466527.html

В ГД подтвердили, что рассмотрят вопрос о лишении полномочий депутата Напсо

В ГД подтвердили, что рассмотрят вопрос о лишении полномочий депутата Напсо - РИА Новости, 14.02.2025

В ГД подтвердили, что рассмотрят вопрос о лишении полномочий депутата Напсо

Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР) в связи с неисполнением обязанности по личному присутствию на пленарных... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:57:00+03:00

2025-02-14T17:57:00+03:00

2025-02-14T17:57:00+03:00

политика

виктор пинский

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россия

юрий напсо

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР) в связи с неисполнением обязанности по личному присутствию на пленарных заседаниях и заседаниях комитета, сообщает пресс-служба палаты парламента. "Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Юрия Напсо. Комиссия по регламенту подготовила предложения по вопросу неисполнения депутатом Государственной думы Юрием Напсо обязанности лично присутствовать на пленарных заседаниях и заседаниях комитета, за что предусмотрена ответственность в виде досрочного прекращения депутатских полномочий", - говорится в сообщении. Отмечается, что комиссии Госдумы по мандатным вопросам и по вопросам депутатской этики данные предложения поддержали. "Соответствующее поручение было дано главе комиссии по регламенту Виктору Пинскому советом Государственной думы и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в связи с тем, что депутат Напсо около двух лет не принимал личного участия в работе ГД и находится за пределами РФ", - сказано в сообщении пресс-службы. Пинский пояснил, что по закону "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ" полномочия депутата могут быть прекращены Госдумой досрочно по инициативе совета, фракции, в которой он состоит, комитета или комиссии, членом которых он является, в случае неисполнения им в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей, а именно - посещения пленарных заседаний, работы в комитетах и комиссиях, проведения личных приемов и встреч с избирателями. Ранее было принято решение, что все заседания комитетов проходят при обязательном личном присутствии депутатов. Окончательное решение о досрочном прекращении депутатских полномочий принимает Госдума.

https://ria.ru/20250214/napso-1999462783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, виктор пинский, вячеслав володин, госдума рф, лдпр, россия, юрий напсо