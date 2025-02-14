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Совет Госдумы обсудит лишение депутата Напсо полномочий, сообщил источник - РИА Новости, 14.02.2025
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17:45 14.02.2025 (обновлено: 17:48 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/napso-1999462783.html
Совет Госдумы обсудит лишение депутата Напсо полномочий, сообщил источник
Совет Госдумы обсудит лишение депутата Напсо полномочий, сообщил источник - РИА Новости, 14.02.2025
Совет Госдумы обсудит лишение депутата Напсо полномочий, сообщил источник
Совет Госдумы может на заседании 24 февраля обсудить вопрос лишения депутатских полномочий Юрия Напсо (ЛДПР), сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:45:00+03:00
2025-02-14T17:48:00+03:00
политика
госдума рф
лдпр
юрий напсо
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совет Госдумы может на заседании 24 февраля обсудить вопрос лишения депутатских полномочий Юрия Напсо (ЛДПР), сообщил РИА Новости источник. "Совет Государственной думы рассмотрит данный вопрос на заседании 24 февраля", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241031/sud-1981070113.html
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политика, госдума рф, лдпр, юрий напсо
Политика, Госдума РФ, ЛДПР, Юрий Напсо
Совет Госдумы обсудит лишение депутата Напсо полномочий, сообщил источник

Совет Госдумы может 24 февраля обсудить лишение Напсо депутатских полномочий

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совет Госдумы может на заседании 24 февраля обсудить вопрос лишения депутатских полномочий Юрия Напсо (ЛДПР), сообщил РИА Новости источник.
"Совет Государственной думы рассмотрит данный вопрос на заседании 24 февраля", - рассказал собеседник агентства.
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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ПолитикаГосдума РФЛДПРЮрий Напсо
 
 
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