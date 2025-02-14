https://ria.ru/20250214/napso-1999462783.html
Совет Госдумы обсудит лишение депутата Напсо полномочий, сообщил источник
Совет Госдумы обсудит лишение депутата Напсо полномочий, сообщил источник - РИА Новости, 14.02.2025
Совет Госдумы обсудит лишение депутата Напсо полномочий, сообщил источник
Совет Госдумы может на заседании 24 февраля обсудить вопрос лишения депутатских полномочий Юрия Напсо (ЛДПР), сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:45:00+03:00
2025-02-14T17:45:00+03:00
2025-02-14T17:48:00+03:00
политика
госдума рф
лдпр
юрий напсо
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совет Госдумы может на заседании 24 февраля обсудить вопрос лишения депутатских полномочий Юрия Напсо (ЛДПР), сообщил РИА Новости источник. "Совет Государственной думы рассмотрит данный вопрос на заседании 24 февраля", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241031/sud-1981070113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, лдпр, юрий напсо
Политика, Госдума РФ, ЛДПР, Юрий Напсо
Совет Госдумы обсудит лишение депутата Напсо полномочий, сообщил источник
Совет Госдумы может 24 февраля обсудить лишение Напсо депутатских полномочий