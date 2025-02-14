https://ria.ru/20250214/naezd-1999373627.html

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене возросло до 36

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене возросло до 36 - РИА Новости, 14.02.2025

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене возросло до 36

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене возросло до 36, сообщил представитель полиции. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:43:00+03:00

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2025-02-14T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене возросло до 36, сообщил представитель полиции. "Что касается пострадавших, в данный момент я могу сообщить о 36 пострадавших", - заявил на пресс-конференции представитель полиции Кристиан Хюбер. Трансляция ведется в соцсети X мюнхенской полиции. При этом он указал, что число пострадавших может возрасти. Среди них два человека, в том числе ребенок, получили очень тяжелые травмы, 8 человек - тяжелые, 10 получили ранения средней степени тяжести. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. По последним данным, в результате пострадали 30 человек.

https://ria.ru/20250213/proisshestviya-1999123030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мюнхен, бавария, маркус зедер, германия