Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене возросло до 36
Полиция сообщила о 36 пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене
© Getty Images / picture alliance/Christoph TrostМесто наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене
© Getty Images / picture alliance/Christoph Trost
Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене возросло до 36, сообщил представитель полиции.
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"Что касается пострадавших, в данный момент я могу сообщить о 36 пострадавших", - заявил на пресс-конференции представитель полиции Кристиан Хюбер. Трансляция ведется в соцсети X мюнхенской полиции.
При этом он указал, что число пострадавших может возрасти. Среди них два человека, в том числе ребенок, получили очень тяжелые травмы, 8 человек - тяжелые, 10 получили ранения средней степени тяжести.
Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. По последним данным, в результате пострадали 30 человек.