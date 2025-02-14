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Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене возросло до 36 - РИА Новости, 14.02.2025
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13:43 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/naezd-1999373627.html
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене возросло до 36
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене возросло до 36 - РИА Новости, 14.02.2025
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене возросло до 36
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене возросло до 36, сообщил представитель полиции. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:43:00+03:00
2025-02-14T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене возросло до 36, сообщил представитель полиции. "Что касается пострадавших, в данный момент я могу сообщить о 36 пострадавших", - заявил на пресс-конференции представитель полиции Кристиан Хюбер. Трансляция ведется в соцсети X мюнхенской полиции. При этом он указал, что число пострадавших может возрасти. Среди них два человека, в том числе ребенок, получили очень тяжелые травмы, 8 человек - тяжелые, 10 получили ранения средней степени тяжести. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. По последним данным, в результате пострадали 30 человек.
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в мире, мюнхен, бавария, маркус зедер, германия
В мире, Мюнхен, Бавария, Маркус Зедер, Германия
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене возросло до 36

Полиция сообщила о 36 пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене

© Getty Images / picture alliance/Christoph TrostМесто наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене
Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Getty Images / picture alliance/Christoph Trost
Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене возросло до 36, сообщил представитель полиции.
«
"Что касается пострадавших, в данный момент я могу сообщить о 36 пострадавших", - заявил на пресс-конференции представитель полиции Кристиан Хюбер. Трансляция ведется в соцсети X мюнхенской полиции.
При этом он указал, что число пострадавших может возрасти. Среди них два человека, в том числе ребенок, получили очень тяжелые травмы, 8 человек - тяжелые, 10 получили ранения средней степени тяжести.
Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. По последним данным, в результате пострадали 30 человек.
Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2024-2025 годах
13 февраля, 14:51
 
В миреМюнхенБаварияМаркус ЗедерГермания
 
 
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