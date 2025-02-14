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Россияне не пострадали при наезде машины на толпу в Мюнхене
Россияне не пострадали при наезде машины на толпу в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025
Россияне не пострадали при наезде машины на толпу в Мюнхене
Генконсульство России в Бонне сообщило в Telegram-канале, что россиян среди пострадавших в результате наезда на толпу людей в Мюнхене нет. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:33:00+03:00
2025-02-14T12:33:00+03:00
2025-02-14T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Генконсульство России в Бонне сообщило в Telegram-канале, что россиян среди пострадавших в результате наезда на толпу людей в Мюнхене нет. "Относительно произошедшего в центре Мюнхена инцидента 13 февраля, в ходе которого водитель автомобиля въехал в толпу людей, получили подтверждение от местной полиции об отсутствии россиян среди пострадавших", - говорится в сообщении консульства. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. По последним данным, в результате пострадали 30 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, россия, бонн, маркус зедер
В мире, Мюнхен, Россия, Бонн, Маркус Зедер
Россияне не пострадали при наезде машины на толпу в Мюнхене
Генконсульство в Бонне: россияне не пострадали при наезде на людей в Мюнхене