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Россияне не пострадали при наезде машины на толпу в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025
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12:33 14.02.2025 (обновлено: 12:46 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/naezd-1999350503.html
Россияне не пострадали при наезде машины на толпу в Мюнхене
Россияне не пострадали при наезде машины на толпу в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025
Россияне не пострадали при наезде машины на толпу в Мюнхене
Генконсульство России в Бонне сообщило в Telegram-канале, что россиян среди пострадавших в результате наезда на толпу людей в Мюнхене нет. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:33:00+03:00
2025-02-14T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Генконсульство России в Бонне сообщило в Telegram-канале, что россиян среди пострадавших в результате наезда на толпу людей в Мюнхене нет. "Относительно произошедшего в центре Мюнхена инцидента 13 февраля, в ходе которого водитель автомобиля въехал в толпу людей, получили подтверждение от местной полиции об отсутствии россиян среди пострадавших", - говорится в сообщении консульства. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. По последним данным, в результате пострадали 30 человек.
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в мире, мюнхен, россия, бонн, маркус зедер
В мире, Мюнхен, Россия, Бонн, Маркус Зедер
Россияне не пострадали при наезде машины на толпу в Мюнхене

Генконсульство в Бонне: россияне не пострадали при наезде на людей в Мюнхене

© Getty Images / Johannes SimonМесто наезда автомобиля на людей в Мюнхене
Место наезда автомобиля на людей в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Getty Images / Johannes Simon
Место наезда автомобиля на людей в Мюнхене
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Генконсульство России в Бонне сообщило в Telegram-канале, что россиян среди пострадавших в результате наезда на толпу людей в Мюнхене нет.
«
"Относительно произошедшего в центре Мюнхена инцидента 13 февраля, в ходе которого водитель автомобиля въехал в толпу людей, получили подтверждение от местной полиции об отсутствии россиян среди пострадавших", - говорится в сообщении консульства.
Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. По последним данным, в результате пострадали 30 человек.
Место наезда автомобиля на толпу в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Госдуме прокомментировали теракт в Мюнхене
13 февраля, 17:35
 
В миреМюнхенРоссияБоннМаркус Зедер
 
 
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