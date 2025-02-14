https://ria.ru/20250214/naezd-1999350503.html

Россияне не пострадали при наезде машины на толпу в Мюнхене

Россияне не пострадали при наезде машины на толпу в Мюнхене - РИА Новости, 14.02.2025

Россияне не пострадали при наезде машины на толпу в Мюнхене

Генконсульство России в Бонне сообщило в Telegram-канале, что россиян среди пострадавших в результате наезда на толпу людей в Мюнхене нет. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:33:00+03:00

2025-02-14T12:33:00+03:00

2025-02-14T12:46:00+03:00

в мире

мюнхен

россия

бонн

маркус зедер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999352114_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_ebecc796b761bd71b6aed9ba1044a5d7.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Генконсульство России в Бонне сообщило в Telegram-канале, что россиян среди пострадавших в результате наезда на толпу людей в Мюнхене нет. "Относительно произошедшего в центре Мюнхена инцидента 13 февраля, в ходе которого водитель автомобиля въехал в толпу людей, получили подтверждение от местной полиции об отсутствии россиян среди пострадавших", - говорится в сообщении консульства. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. По последним данным, в результате пострадали 30 человек.

https://ria.ru/20250213/gosduma-1999187971.html

мюнхен

россия

бонн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мюнхен, россия, бонн, маркус зедер