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Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 30 - РИА Новости, 14.02.2025
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10:37 14.02.2025 (обновлено: 10:41 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/naezd-1999315931.html
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 30
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 30 - РИА Новости, 14.02.2025
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 30
30 человек пострадали при наезде автомобиля на участников демонстрации в Мюнхене, согласно обновленным данным, сообщила полиция города. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:37:00+03:00
2025-02-14T10:41:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. 30 человек пострадали при наезде автомобиля на участников демонстрации в Мюнхене, согласно обновленным данным, сообщила полиция города. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. Позднее стало известно, что совершивший наезд на людей мужчина - 24-летний гражданин Афганистана, который, по данным журнала Spiegel, жил в Германии с декабря 2016 года. "По последним данным, пострадали… 30 человек", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции Мюнхена. Подозреваемый в совершении преступления имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году, сообщает агентство DPA со ссылкой на главу МВД Баварии Йоахима Херманна. Афганец посещал школу, получил профессиональное образование и работал сотрудником службы безопасности магазина. Он несколько раз был свидетелем по делу о магазинной краже, а не подозреваемым, как сообщалось ранее, добавил Херманн. Полиция продолжает расследование. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии.
https://ria.ru/20250213/germaniya-1999171522.html
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999141847.html
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в мире, мюнхен, бавария, афганистан, маркус зедер
В мире, Мюнхен, Бавария, Афганистан, Маркус Зедер
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 30

При наезде автомобиля на участников демонстрации в Мюнхене пострадали 30 человек

© Getty Images / Anadolu/Behlul CetinkayaМесто наезда автомобиля на людей в Мюнхене
Место наезда автомобиля на людей в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Behlul Cetinkaya
Место наезда автомобиля на людей в Мюнхене
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. 30 человек пострадали при наезде автомобиля на участников демонстрации в Мюнхене, согласно обновленным данным, сообщила полиция города.
Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. Позднее стало известно, что совершивший наезд на людей мужчина - 24-летний гражданин Афганистана, который, по данным журнала Spiegel, жил в Германии с декабря 2016 года.
Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Германии призвали изменить миграционную политику после ситуации в Мюнхене
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"По последним данным, пострадали… 30 человек", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции Мюнхена.
Подозреваемый в совершении преступления имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году, сообщает агентство DPA со ссылкой на главу МВД Баварии Йоахима Херманна. Афганец посещал школу, получил профессиональное образование и работал сотрудником службы безопасности магазина. Он несколько раз был свидетелем по делу о магазинной краже, а не подозреваемым, как сообщалось ранее, добавил Херманн. Полиция продолжает расследование.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии.
Место происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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