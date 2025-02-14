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Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 30

Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 30 - РИА Новости, 14.02.2025

Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 30

30 человек пострадали при наезде автомобиля на участников демонстрации в Мюнхене, согласно обновленным данным, сообщила полиция города. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:37:00+03:00

2025-02-14T10:37:00+03:00

2025-02-14T10:41:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. 30 человек пострадали при наезде автомобиля на участников демонстрации в Мюнхене, согласно обновленным данным, сообщила полиция города. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. Позднее стало известно, что совершивший наезд на людей мужчина - 24-летний гражданин Афганистана, который, по данным журнала Spiegel, жил в Германии с декабря 2016 года. "По последним данным, пострадали… 30 человек", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции Мюнхена. Подозреваемый в совершении преступления имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году, сообщает агентство DPA со ссылкой на главу МВД Баварии Йоахима Херманна. Афганец посещал школу, получил профессиональное образование и работал сотрудником службы безопасности магазина. Он несколько раз был свидетелем по делу о магазинной краже, а не подозреваемым, как сообщалось ранее, добавил Херманн. Полиция продолжает расследование. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии.

https://ria.ru/20250213/germaniya-1999171522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мюнхен, бавария, афганистан, маркус зедер