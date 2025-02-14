https://ria.ru/20250214/myunkhen-1999500154.html

Российский сенатор прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Российский сенатор прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2025

Российский сенатор прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности стало для русофобской европейской элиты "холодным душем", европейцы... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T22:08:00+03:00

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борис писториус

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности стало для русофобской европейской элиты "холодным душем", европейцы слушали его речь с недоумением, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Вэнс заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы. Выступая на конференции по безопасности, он отметил, что главная угроза находится внутри самого континента. В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение европейских демократий с авторитарными режимами, которое сделал вице-президент США. "Речь вице-президента США стала холодным душем для русофобской европейской элиты. Впервые на мюнхенской площадке представитель США предложил европейцам посмотреть на проблемы внутри Европы, а не искать врагов в России или Китае", - сказал сенатор. Она во многом соответствует тому, что последние годы говорила коллективному Западу Россия, добавил Шендерюк-Жидков. "Поэтому было особенно удивительно слышать это от одного из западных лидеров. И если в начале зал хлопал, то начиная с середины речи встречал слова Вэнса с холодом и недоумением", - отметил законодатель. Между тем, для России это "важный сигнал", полагает он. "Мировая политика меняется снова", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250214/uchastniki-1999475771.html

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в мире, сша, россия, европа, александр шендерюк-жидков, борис писториус, мюнхенская конференция по безопасности