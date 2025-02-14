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Российский сенатор прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2025
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22:08 14.02.2025 (обновлено: 22:15 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/myunkhen-1999500154.html
Российский сенатор прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Российский сенатор прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2025
Российский сенатор прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности стало для русофобской европейской элиты "холодным душем", европейцы... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:08:00+03:00
2025-02-14T22:15:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
александр шендерюк-жидков
борис писториус
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности стало для русофобской европейской элиты "холодным душем", европейцы слушали его речь с недоумением, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Вэнс заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы. Выступая на конференции по безопасности, он отметил, что главная угроза находится внутри самого континента. В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение европейских демократий с авторитарными режимами, которое сделал вице-президент США. "Речь вице-президента США стала холодным душем для русофобской европейской элиты. Впервые на мюнхенской площадке представитель США предложил европейцам посмотреть на проблемы внутри Европы, а не искать врагов в России или Китае", - сказал сенатор. Она во многом соответствует тому, что последние годы говорила коллективному Западу Россия, добавил Шендерюк-Жидков. "Поэтому было особенно удивительно слышать это от одного из западных лидеров. И если в начале зал хлопал, то начиная с середины речи встречал слова Вэнса с холодом и недоумением", - отметил законодатель. Между тем, для России это "важный сигнал", полагает он. "Мировая политика меняется снова", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250214/uchastniki-1999475771.html
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в мире, сша, россия, европа, александр шендерюк-жидков, борис писториус, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Россия, Европа, Александр Шендерюк-Жидков, Борис Писториус, Мюнхенская конференция по безопасности
Российский сенатор прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Сенатор Шендерюк-Жидков: речь Вэнса в Мюнхене стала для русофобов холодным душем

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности стало для русофобской европейской элиты "холодным душем", европейцы слушали его речь с недоумением, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Вэнс заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы. Выступая на конференции по безопасности, он отметил, что главная угроза находится внутри самого континента. В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение европейских демократий с авторитарными режимами, которое сделал вице-президент США.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Участники Мюнхенской конференции слушали Вэнса почти без аплодисментов
Вчера, 18:28
«
"Речь вице-президента США стала холодным душем для русофобской европейской элиты. Впервые на мюнхенской площадке представитель США предложил европейцам посмотреть на проблемы внутри Европы, а не искать врагов в России или Китае", - сказал сенатор.
Она во многом соответствует тому, что последние годы говорила коллективному Западу Россия, добавил Шендерюк-Жидков.
«
"Поэтому было особенно удивительно слышать это от одного из западных лидеров. И если в начале зал хлопал, то начиная с середины речи встречал слова Вэнса с холодом и недоумением", - отметил законодатель.
Между тем, для России это "важный сигнал", полагает он.
"Мировая политика меняется снова", - заключил парламентарий.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Раде сочли плохим знаком отсутствие упоминаний Украины в речи Вэнса
Вчера, 19:41
 
В миреСШАРоссияЕвропаАлександр Шендерюк-ЖидковБорис ПисториусМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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