Российский сенатор прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Сенатор Шендерюк-Жидков: речь Вэнса в Мюнхене стала для русофобов холодным душем
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности стало для русофобской европейской элиты "холодным душем", европейцы слушали его речь с недоумением, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Вэнс заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы. Выступая на конференции по безопасности, он отметил, что главная угроза находится внутри самого континента. В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение европейских демократий с авторитарными режимами, которое сделал вице-президент США.
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"Речь вице-президента США стала холодным душем для русофобской европейской элиты. Впервые на мюнхенской площадке представитель США предложил европейцам посмотреть на проблемы внутри Европы, а не искать врагов в России или Китае", - сказал сенатор.
Она во многом соответствует тому, что последние годы говорила коллективному Западу Россия, добавил Шендерюк-Жидков.
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"Поэтому было особенно удивительно слышать это от одного из западных лидеров. И если в начале зал хлопал, то начиная с середины речи встречал слова Вэнса с холодом и недоумением", - отметил законодатель.
Между тем, для России это "важный сигнал", полагает он.
"Мировая политика меняется снова", - заключил парламентарий.