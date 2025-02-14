https://ria.ru/20250214/myunkhen-1999364510.html

Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию, заявили в МИД

Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2025

Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию, заявили в МИД

Россию на Мюнхенскую конференцию не приглашали, представителей МИД РФ, как и других органов, не будет, сообщила официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:20:00+03:00

2025-02-14T13:20:00+03:00

2025-02-14T13:34:00+03:00

мюнхенская конференция по безопасности

россия

в мире

мария захарова

сша

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россию на Мюнхенскую конференцию не приглашали, представителей МИД РФ, как и других органов, не будет, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад, это политизированное, это странное решение. Соответственно, представителей министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур и органов не будет, это я точно могу сказать", - сказала она в ходе брифинга.В то же время президент США Дональд Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.В Мюнхене с 14 по 16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.

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россия

сша

украина

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мюнхенская конференция по безопасности, россия, в мире, мария захарова, сша, украина, дональд трамп