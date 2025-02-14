Рейтинг@Mail.ru
Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 14.02.2025 (обновлено: 13:34 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/myunkhen-1999364510.html
Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию, заявили в МИД
Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2025
Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию, заявили в МИД
Россию на Мюнхенскую конференцию не приглашали, представителей МИД РФ, как и других органов, не будет, сообщила официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:20:00+03:00
2025-02-14T13:34:00+03:00
мюнхенская конференция по безопасности
россия
в мире
мария захарова
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россию на Мюнхенскую конференцию не приглашали, представителей МИД РФ, как и других органов, не будет, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад, это политизированное, это странное решение. Соответственно, представителей министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур и органов не будет, это я точно могу сказать", - сказала она в ходе брифинга.В то же время президент США Дональд Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.В Мюнхене с 14 по 16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
https://ria.ru/20250214/vens-1999260198.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мюнхенская конференция по безопасности, россия, в мире, мария захарова, сша, украина, дональд трамп
Мюнхенская конференция по безопасности, Россия, В мире, Мария Захарова, США, Украина, Дональд Трамп
Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию, заявили в МИД

Представителей МИД России не будет на конференции в Мюнхене

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россию на Мюнхенскую конференцию не приглашали, представителей МИД РФ, как и других органов, не будет, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад, это политизированное, это странное решение. Соответственно, представителей министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур и органов не будет, это я точно могу сказать", - сказала она в ходе брифинга.
В то же время президент США Дональд Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.
В Мюнхене с 14 по 16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Мерц предположил, какой будет речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Вчера, 01:23
 
Мюнхенская конференция по безопасностиРоссияВ миреМария ЗахароваСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала