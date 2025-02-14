https://ria.ru/20250214/myunkhen-1999350405.html

Встречу Вэнса и Зеленского в Мюнхене перенесли, пишут СМИ

Встречу Вэнса и Зеленского в Мюнхене перенесли, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2025

Встречу Вэнса и Зеленского в Мюнхене перенесли, пишут СМИ

Встречу Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене перенесли после сообщений о том, что Украина дорабатывала проект меморандума о... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:33:00+03:00

2025-02-14T12:33:00+03:00

2025-02-14T13:00:00+03:00

мюнхен

киев

мюнхенская конференция по безопасности

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украина

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Встречу Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене перенесли после сообщений о том, что Украина дорабатывала проект меморандума о партнерстве, пишет украинское издание "Европейская правда"."Встреча Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса, которая должна была состояться на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, перенеслась. Причина переноса встречи заключается в том, что Украина дорабатывала проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам. Уже после этого (как Киев его доработал. — Прим. ред.) Украина передала документ, и американская сторона попросила время, чтобы с ним поработать", — говорится в публикации.По информации РБК-Украина, речь идет о драфте соглашения по редкоземельным металлам.На этой неделе президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные в ее поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, сделать это киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Зеленский, со своей стороны, в интервью агентству Reuters говорил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной c Украиной разработкой полезных ископаемых.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. Среди посетителей форума ожидаются Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. В рамках конференции состоится также встреча глав МИД G7.

https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999283242.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1999248647.html

мюнхен

киев

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