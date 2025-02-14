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Встречу Вэнса и Зеленского в Мюнхене перенесли, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2025
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12:33 14.02.2025 (обновлено: 13:00 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/myunkhen-1999350405.html
Встречу Вэнса и Зеленского в Мюнхене перенесли, пишут СМИ
Встречу Вэнса и Зеленского в Мюнхене перенесли, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2025
Встречу Вэнса и Зеленского в Мюнхене перенесли, пишут СМИ
Встречу Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене перенесли после сообщений о том, что Украина дорабатывала проект меморандума о... РИА Новости, 14.02.2025
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мюнхен
киев
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Встречу Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене перенесли после сообщений о том, что Украина дорабатывала проект меморандума о партнерстве, пишет украинское издание "Европейская правда"."Встреча Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса, которая должна была состояться на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, перенеслась. Причина переноса встречи заключается в том, что Украина дорабатывала проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам. Уже после этого (как Киев его доработал. — Прим. ред.) Украина передала документ, и американская сторона попросила время, чтобы с ним поработать", — говорится в публикации.По информации РБК-Украина, речь идет о драфте соглашения по редкоземельным металлам.На этой неделе президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные в ее поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, сделать это киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Зеленский, со своей стороны, в интервью агентству Reuters говорил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной c Украиной разработкой полезных ископаемых.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. Среди посетителей форума ожидаются Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. В рамках конференции состоится также встреча глав МИД G7.
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999283242.html
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мюнхен, киев, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог
Мюнхен, Киев, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог
Встречу Вэнса и Зеленского в Мюнхене перенесли, пишут СМИ

Запланированная в Мюнхене встреча Зеленского и Вэнса перенесена

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Встречу Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене перенесли после сообщений о том, что Украина дорабатывала проект меморандума о партнерстве, пишет украинское издание "Европейская правда".
"Встреча Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса, которая должна была состояться на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, перенеслась. Причина переноса встречи заключается в том, что Украина дорабатывала проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам. Уже после этого (как Киев его доработал. — Прим. ред.) Украина передала документ, и американская сторона попросила время, чтобы с ним поработать", — говорится в публикации.
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По информации РБК-Украина, речь идет о драфте соглашения по редкоземельным металлам.
На этой неделе президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные в ее поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, сделать это киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Зеленский, со своей стороны, в интервью агентству Reuters говорил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной c Украиной разработкой полезных ископаемых.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. Среди посетителей форума ожидаются Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. В рамках конференции состоится также встреча глав МИД G7.
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