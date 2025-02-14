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МВД предупредило о новой многоэтапной схеме мошенничества - РИА Новости, 14.02.2025
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19:27 14.02.2025 (обновлено: 20:32 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/mvd-1999483218.html
МВД предупредило о новой многоэтапной схеме мошенничества
МВД предупредило о новой многоэтапной схеме мошенничества - РИА Новости, 14.02.2025
МВД предупредило о новой многоэтапной схеме мошенничества
В новой многоэтапной схеме мошенники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки "Госуслуг", сообщило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T19:27:00+03:00
2025-02-14T20:32:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В новой многоэтапной схеме мошенники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки "Госуслуг", сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале."Мошенники изощряются все больше. Для создания необходимого психологического эффекта в сложной, многоэтапной схеме фигурируют фейковые специалисты из поликлиники, техподдержки "Госуслуг" и Росфинмониторинга", — говорится в заявлении.Как рассказали в ведомстве, злоумышленники связываются с жертвой, представляясь сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на прием или диспансеризацию они выманивают код из СМС для входа в личный кабинет. Получив доступ, преступники отправляют заявки на кредиты в банки или МФО. Далее человеку начинают поступать соответствующие оповещения. В этот же момент мошенники направляют ему номер фейковой службы поддержки "Госуслуг", там подтверждают взлом и предлагают обратиться в Росфинмониторинг, чтобы "спасти деньги". Продолжая психологическую обработку, преступники говорят жертве, что для пресечения отмывания средств и защиты от злоумышленников следует написать заявление."Мы же госструктура — без заявления не сможем вам помочь", — приводят пример правоохранители.После этого мошенники направляют образец в формате Word. Под предлогом "приобщения к заявлению" они просят сфотографировать банковскую карту с двух сторон и отправить им, указали в управлении.
https://ria.ru/20250211/moshenniki-1998515185.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД предупредило о новой многоэтапной схеме мошенничества

МВД: мошенники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки "Госуслуг"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В новой многоэтапной схеме мошенники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки "Госуслуг", сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
"Мошенники изощряются все больше. Для создания необходимого психологического эффекта в сложной, многоэтапной схеме фигурируют фейковые специалисты из поликлиники, техподдержки "Госуслуг" и Росфинмониторинга", — говорится в заявлении.
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11 февраля, 13:50
Как рассказали в ведомстве, злоумышленники связываются с жертвой, представляясь сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на прием или диспансеризацию они выманивают код из СМС для входа в личный кабинет. Получив доступ, преступники отправляют заявки на кредиты в банки или МФО.
Далее человеку начинают поступать соответствующие оповещения. В этот же момент мошенники направляют ему номер фейковой службы поддержки "Госуслуг", там подтверждают взлом и предлагают обратиться в Росфинмониторинг, чтобы "спасти деньги".
Продолжая психологическую обработку, преступники говорят жертве, что для пресечения отмывания средств и защиты от злоумышленников следует написать заявление.
"Мы же госструктура — без заявления не сможем вам помочь", — приводят пример правоохранители.
После этого мошенники направляют образец в формате Word. Под предлогом "приобщения к заявлению" они просят сфотографировать банковскую карту с двух сторон и отправить им, указали в управлении.
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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