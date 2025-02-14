https://ria.ru/20250214/mvd-1999483218.html

МВД предупредило о новой многоэтапной схеме мошенничества

МВД предупредило о новой многоэтапной схеме мошенничества - РИА Новости, 14.02.2025

МВД предупредило о новой многоэтапной схеме мошенничества

В новой многоэтапной схеме мошенники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки "Госуслуг", сообщило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T19:27:00+03:00

2025-02-14T19:27:00+03:00

2025-02-14T20:32:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В новой многоэтапной схеме мошенники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки "Госуслуг", сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале."Мошенники изощряются все больше. Для создания необходимого психологического эффекта в сложной, многоэтапной схеме фигурируют фейковые специалисты из поликлиники, техподдержки "Госуслуг" и Росфинмониторинга", — говорится в заявлении.Как рассказали в ведомстве, злоумышленники связываются с жертвой, представляясь сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на прием или диспансеризацию они выманивают код из СМС для входа в личный кабинет. Получив доступ, преступники отправляют заявки на кредиты в банки или МФО. Далее человеку начинают поступать соответствующие оповещения. В этот же момент мошенники направляют ему номер фейковой службы поддержки "Госуслуг", там подтверждают взлом и предлагают обратиться в Росфинмониторинг, чтобы "спасти деньги". Продолжая психологическую обработку, преступники говорят жертве, что для пресечения отмывания средств и защиты от злоумышленников следует написать заявление."Мы же госструктура — без заявления не сможем вам помочь", — приводят пример правоохранители.После этого мошенники направляют образец в формате Word. Под предлогом "приобщения к заявлению" они просят сфотографировать банковскую карту с двух сторон и отправить им, указали в управлении.

https://ria.ru/20250211/moshenniki-1998515185.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество