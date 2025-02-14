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В МВД рассказали, как родителям обезопасить детей от мошенников - РИА Новости, 14.02.2025
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12:44 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/mvd-1999353217.html
В МВД рассказали, как родителям обезопасить детей от мошенников
В МВД рассказали, как родителям обезопасить детей от мошенников - РИА Новости, 14.02.2025
В МВД рассказали, как родителям обезопасить детей от мошенников
Мошенники пытаются заполучить деньги родителей, запугивая детей, потому ребенок должен знать, что аферисты могут притвориться кем угодно, а также понимать, как... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:44:00+03:00
2025-02-14T12:44:00+03:00
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
почта россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мошенники пытаются заполучить деньги родителей, запугивая детей, потому ребенок должен знать, что аферисты могут притвориться кем угодно, а также понимать, как себя защитить, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Продолжаются попытки мошенников заполучить средства родителей, воздействуя на детей. Преступники представляются сотрудниками "Почты России", "Госуслуг" и даже ФСБ, убеждают детей в необходимости "задекларировать" ценные вещи семьи. Используя угрозы и психологическое давление, злоумышленники заставляют (выносить и отдавать курьерам) деньги, ценные вещи и золотые украшения", - говорится в сообщении. Правоохранители рекомендуют объяснить ребенку, что мошенники могут притворяться кем угодно. "Не все люди в интернете и по телефону те, за кого себя выдают. Кто-то может называть себя учителем, полицейским или даже другом, но на самом деле быть мошенником... Иногда обманщики говорят, что, если ты им не поможешь, твои родители попадут в беду. Например, могут угрожать, что мама или папа нарушили закон и срочно надо перевести деньги, иначе будет плохо", - уточнили в ведомстве. Кроме того, следует научить ребенка обращаться ко взрослым в любой тревожной ситуации, следовать правилам информационной безопасности. "Разберите образец обмана – вместе обсудите, как выглядят фальшивые сообщения и звонки...Настройте приватность в соцсетях – минимизация находящейся в открытом доступе информации поможет избежать подготовленных мошеннических схем.... Установите семейные правила – ребенок не передает никому личные данные, не отправляет фото документов, не сообщает коды из SMS", - заключили в МВД.
https://ria.ru/20250214/jurist-1999267119.html
https://ria.ru/20250214/putin-1999323531.html
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), почта россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Почта России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В МВД рассказали, как родителям обезопасить детей от мошенников

МВД призвало родителей научить детей, как защитить себя от мошенников

© Depositphotos.com / myboys.meМальчик со смартфоном
Мальчик со смартфоном - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Depositphotos.com / myboys.me
Мальчик со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мошенники пытаются заполучить деньги родителей, запугивая детей, потому ребенок должен знать, что аферисты могут притвориться кем угодно, а также понимать, как себя защитить, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Продолжаются попытки мошенников заполучить средства родителей, воздействуя на детей. Преступники представляются сотрудниками "Почты России", "Госуслуг" и даже ФСБ, убеждают детей в необходимости "задекларировать" ценные вещи семьи. Используя угрозы и психологическое давление, злоумышленники заставляют (выносить и отдавать курьерам) деньги, ценные вещи и золотые украшения", - говорится в сообщении.
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Правоохранители рекомендуют объяснить ребенку, что мошенники могут притворяться кем угодно.
"Не все люди в интернете и по телефону те, за кого себя выдают. Кто-то может называть себя учителем, полицейским или даже другом, но на самом деле быть мошенником... Иногда обманщики говорят, что, если ты им не поможешь, твои родители попадут в беду. Например, могут угрожать, что мама или папа нарушили закон и срочно надо перевести деньги, иначе будет плохо", - уточнили в ведомстве.
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Кроме того, следует научить ребенка обращаться ко взрослым в любой тревожной ситуации, следовать правилам информационной безопасности.
"Разберите образец обмана – вместе обсудите, как выглядят фальшивые сообщения и звонки...Настройте приватность в соцсетях – минимизация находящейся в открытом доступе информации поможет избежать подготовленных мошеннических схем.... Установите семейные правила – ребенок не передает никому личные данные, не отправляет фото документов, не сообщает коды из SMS", - заключили в МВД.
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ОбществоТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Почта РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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