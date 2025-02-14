https://ria.ru/20250214/mvd-1999353217.html

В МВД рассказали, как родителям обезопасить детей от мошенников

В МВД рассказали, как родителям обезопасить детей от мошенников - РИА Новости, 14.02.2025

В МВД рассказали, как родителям обезопасить детей от мошенников

Мошенники пытаются заполучить деньги родителей, запугивая детей, потому ребенок должен знать, что аферисты могут притвориться кем угодно, а также понимать, как... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:44:00+03:00

2025-02-14T12:44:00+03:00

2025-02-14T12:44:00+03:00

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

почта россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739649252_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_33e4126671590d6f6b8be70fafc755fb.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мошенники пытаются заполучить деньги родителей, запугивая детей, потому ребенок должен знать, что аферисты могут притвориться кем угодно, а также понимать, как себя защитить, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Продолжаются попытки мошенников заполучить средства родителей, воздействуя на детей. Преступники представляются сотрудниками "Почты России", "Госуслуг" и даже ФСБ, убеждают детей в необходимости "задекларировать" ценные вещи семьи. Используя угрозы и психологическое давление, злоумышленники заставляют (выносить и отдавать курьерам) деньги, ценные вещи и золотые украшения", - говорится в сообщении. Правоохранители рекомендуют объяснить ребенку, что мошенники могут притворяться кем угодно. "Не все люди в интернете и по телефону те, за кого себя выдают. Кто-то может называть себя учителем, полицейским или даже другом, но на самом деле быть мошенником... Иногда обманщики говорят, что, если ты им не поможешь, твои родители попадут в беду. Например, могут угрожать, что мама или папа нарушили закон и срочно надо перевести деньги, иначе будет плохо", - уточнили в ведомстве. Кроме того, следует научить ребенка обращаться ко взрослым в любой тревожной ситуации, следовать правилам информационной безопасности. "Разберите образец обмана – вместе обсудите, как выглядят фальшивые сообщения и звонки...Настройте приватность в соцсетях – минимизация находящейся в открытом доступе информации поможет избежать подготовленных мошеннических схем.... Установите семейные правила – ребенок не передает никому личные данные, не отправляет фото документов, не сообщает коды из SMS", - заключили в МВД.

https://ria.ru/20250214/jurist-1999267119.html

https://ria.ru/20250214/putin-1999323531.html

https://ria.ru/20250214/moshenniki-1999270642.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), почта россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)