В МВД рассказали, как родителям обезопасить детей от мошенников
МВД призвало родителей научить детей, как защитить себя от мошенников
© Depositphotos.com / myboys.meМальчик со смартфоном
© Depositphotos.com / myboys.me
Мальчик со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мошенники пытаются заполучить деньги родителей, запугивая детей, потому ребенок должен знать, что аферисты могут притвориться кем угодно, а также понимать, как себя защитить, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Продолжаются попытки мошенников заполучить средства родителей, воздействуя на детей. Преступники представляются сотрудниками "Почты России", "Госуслуг" и даже ФСБ, убеждают детей в необходимости "задекларировать" ценные вещи семьи. Используя угрозы и психологическое давление, злоумышленники заставляют (выносить и отдавать курьерам) деньги, ценные вещи и золотые украшения", - говорится в сообщении.
Правоохранители рекомендуют объяснить ребенку, что мошенники могут притворяться кем угодно.
"Не все люди в интернете и по телефону те, за кого себя выдают. Кто-то может называть себя учителем, полицейским или даже другом, но на самом деле быть мошенником... Иногда обманщики говорят, что, если ты им не поможешь, твои родители попадут в беду. Например, могут угрожать, что мама или папа нарушили закон и срочно надо перевести деньги, иначе будет плохо", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, следует научить ребенка обращаться ко взрослым в любой тревожной ситуации, следовать правилам информационной безопасности.
"Разберите образец обмана – вместе обсудите, как выглядят фальшивые сообщения и звонки...Настройте приватность в соцсетях – минимизация находящейся в открытом доступе информации поможет избежать подготовленных мошеннических схем.... Установите семейные правила – ребенок не передает никому личные данные, не отправляет фото документов, не сообщает коды из SMS", - заключили в МВД.