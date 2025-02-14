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В Испании умерла болевшая муковисцидозом блогер Таисия Шеремет

В Испании умерла болевшая муковисцидозом блогер Таисия Шеремет - РИА Новости, 14.02.2025

В Испании умерла болевшая муковисцидозом блогер Таисия Шеремет

В Испании в возрасте 22 лет умерла журналистка, боровшаяся с муковисцидозом Таисия Шеремет, сообщает издание "Москва онлайн". РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T00:46:00+03:00

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в мире

испания

европа

муковисцидоз

таисия шеремет

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Испании в возрасте 22 лет умерла журналистка, боровшаяся с муковисцидозом Таисия Шеремет, сообщает издание "Москва онлайн".С 2022 года девушка находилась на лечении в Европе, где ей сделали трансплантацию легких."С ней были друзья. Она просто уснула. Тася, когда мы созванивались в последний раз, говорила, как не хочет умирать в одиночестве и как это страшно. Она была одним из самых сильных людей, которых я знала", — рассказала изданию подруга журналистки Мария.Муковисцидоз — одно из самых тяжелых наследственных заболеваний, при котором нарушается работа поджелудочной железы и легких.

испания

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в мире, испания, европа, муковисцидоз, таисия шеремет