https://ria.ru/20250214/moskva-1999476834.html

В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во "ВкусВилле"

В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во "ВкусВилле" - РИА Новости, 14.02.2025

В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во "ВкусВилле"

В Москве проводят проверку из-за обнаружения металлической стружки в зефире одного из магазинов "ВкусВилл", сообщается на сайте столичного управления... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T18:36:00+03:00

2025-02-14T18:36:00+03:00

2025-02-14T19:49:00+03:00

москва

ульяновская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вкусвилл

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978368672_0:14:3063:1737_1920x0_80_0_0_ddf4ce7d4e689eed3b03088efaa3a7bd.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Москве проводят проверку из-за обнаружения металлической стружки в зефире одного из магазинов "ВкусВилл", сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора."Начато расследование по факту приобретения покупателем зефира с металлической стружкой. <…> При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится четыре упаковки продукции от партии, в которой обнаружен инородный предмет. Реализация продукции приостановлена", — говорится в заявлении.Речь идет о магазине на улице Беломорской. У компании "ВкусВилл" запросили пояснения и дополнительные сведения для предотвращения продажи, предположительно, недоброкачественного товара, уточнили в ведомстве.Там отметили, что также направили необходимую информацию в управление по Ульяновской области для принятия мер в отношении производителя. В свою очередь, столичное управление Роспотребнадзора держит ситуацию на контроле.

https://ria.ru/20250212/moskva-1998848028.html

москва

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вкусвилл, происшествия