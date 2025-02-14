https://ria.ru/20250214/moskva-1999476834.html
В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во "ВкусВилле"
В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во "ВкусВилле" - РИА Новости, 14.02.2025
В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во "ВкусВилле"
В Москве проводят проверку из-за обнаружения металлической стружки в зефире одного из магазинов "ВкусВилл", сообщается на сайте столичного управления... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:36:00+03:00
2025-02-14T18:36:00+03:00
2025-02-14T19:49:00+03:00
москва
ульяновская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вкусвилл
происшествия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Москве проводят проверку из-за обнаружения металлической стружки в зефире одного из магазинов "ВкусВилл", сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора."Начато расследование по факту приобретения покупателем зефира с металлической стружкой. <…> При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится четыре упаковки продукции от партии, в которой обнаружен инородный предмет. Реализация продукции приостановлена", — говорится в заявлении.Речь идет о магазине на улице Беломорской. У компании "ВкусВилл" запросили пояснения и дополнительные сведения для предотвращения продажи, предположительно, недоброкачественного товара, уточнили в ведомстве.Там отметили, что также направили необходимую информацию в управление по Ульяновской области для принятия мер в отношении производителя. В свою очередь, столичное управление Роспотребнадзора держит ситуацию на контроле.
https://ria.ru/20250212/moskva-1998848028.html
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москва, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вкусвилл, происшествия
Москва, Ульяновская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВкусВилл, Происшествия
В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во "ВкусВилле"
Роспотребнадзор по Москве начал проверку из-за зефира с металлом во "ВкусВилле"