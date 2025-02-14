https://ria.ru/20250214/moskva-1999351504.html

В Москве за десять лет обновили системы газоснабжения в 2343 домах

В Москве за десять лет обновили системы газоснабжения в 2343 домах - РИА Новости, 14.02.2025

В Москве за десять лет обновили системы газоснабжения в 2343 домах

Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта за десять лет обновили внутридомовые системы газоснабжения в 2343... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:37:00+03:00

2025-02-14T12:37:00+03:00

2025-02-14T12:37:00+03:00

москва

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петр бирюков

капремонт в москве

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта за десять лет обновили внутридомовые системы газоснабжения в 2343 многоквартирных домах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,7 тысячи домов общей площадью свыше 300 миллионов квадратных метров. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома - фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем. За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда выполнили капремонт внутридомовых систем газоснабжения в 2343 многоквартирных домах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что своевременный ремонт газового оборудования является важным условием его безопасной эксплуатации и организации бесперебойного газоснабжения. "Применяем современные технические решения, например, ставим шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия, которые ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии. Кроме того, устанавливаем гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой для исключения аварийной ситуации при появлении блуждающих токов и как защиту от внешнего влияния", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что газовые стояки внутри многоквартирного дома являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ. -0-

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Артем Смирнов

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