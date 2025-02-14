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В Москве задержали членов банды, воровавших смартфоны у пассажиров метро - РИА Новости, 14.02.2025
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11:57 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/moskva-1999341296.html
В Москве задержали членов банды, воровавших смартфоны у пассажиров метро
В Москве задержали членов банды, воровавших смартфоны у пассажиров метро - РИА Новости, 14.02.2025
В Москве задержали членов банды, воровавших смартфоны у пассажиров метро
Полиция пресекла деятельность криминальной группировки из 10 человек, которая на протяжении нескольких лет воровала у пассажиров московского метрополитена... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:57:00+03:00
2025-02-14T11:57:00+03:00
происшествия
россия
ирина волк
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полиция пресекла деятельность криминальной группировки из 10 человек, которая на протяжении нескольких лет воровала у пассажиров московского метрополитена смартфоны и сбывала их на рынке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене по подозрению в серии краж задержали участников этнической организованной группы", - написала Волк в Telegram-канале. По версии следствия, несколько лет соучастники похищали у пассажиров метро дорогостоящие гаджеты. В основном их внимание привлекали молодые люди, которые разговаривали по телефону, а затем убирали его в карманы или сумки. Непосредственно в совершении краж участвовали две девушки. Старшая незаметно вынимала телефон и сразу же передавала его сообщнице. Другие соучастники осуществляли разблокировку устройств, удаляли информацию, а затем продавали их на одном из столичных радиорынков. Полученную прибыль организатор распределял между участниками криминальной схемы. "Сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны десять человек, среди которых координаторы, скупщики и непосредственные исполнители, а также предполагаемая организатор противоправной деятельности – 69-летняя жительница столицы", - уточнила Волк. В ходе обысков по местам фактического проживания фигурантов изъяты банковские карты, аппараты сотовой связи и ноутбуки, одежда и головные уборы, которые использовались при совершении краж. Возбуждено девять уголовных дел по статье 158 УК РФ (Кража), которые соединены в одно производство. Восемь фигурантов заключены под стражу. Одна из задержанных находится под подпиской о невыезде, а предполагаемый скупщик краденого – под домашним арестом. Полицейскими проводится работа по идентификации изъятой мобильной техники и установлению всех обстоятельств противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250122/moskva-1994933583.html
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происшествия, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали членов банды, воровавших смартфоны у пассажиров метро

В Москве задержали членов банды, несколько лет воровавших смартфоны в метро

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полиция пресекла деятельность криминальной группировки из 10 человек, которая на протяжении нескольких лет воровала у пассажиров московского метрополитена смартфоны и сбывала их на рынке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене по подозрению в серии краж задержали участников этнической организованной группы", - написала Волк в Telegram-канале.
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По версии следствия, несколько лет соучастники похищали у пассажиров метро дорогостоящие гаджеты. В основном их внимание привлекали молодые люди, которые разговаривали по телефону, а затем убирали его в карманы или сумки.
Непосредственно в совершении краж участвовали две девушки. Старшая незаметно вынимала телефон и сразу же передавала его сообщнице. Другие соучастники осуществляли разблокировку устройств, удаляли информацию, а затем продавали их на одном из столичных радиорынков. Полученную прибыль организатор распределял между участниками криминальной схемы.
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"Сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны десять человек, среди которых координаторы, скупщики и непосредственные исполнители, а также предполагаемая организатор противоправной деятельности – 69-летняя жительница столицы", - уточнила Волк.
В ходе обысков по местам фактического проживания фигурантов изъяты банковские карты, аппараты сотовой связи и ноутбуки, одежда и головные уборы, которые использовались при совершении краж. Возбуждено девять уголовных дел по статье 158 УК РФ (Кража), которые соединены в одно производство.
Восемь фигурантов заключены под стражу. Одна из задержанных находится под подпиской о невыезде, а предполагаемый скупщик краденого – под домашним арестом. Полицейскими проводится работа по идентификации изъятой мобильной техники и установлению всех обстоятельств противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается, заключили в ведомстве.
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