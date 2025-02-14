https://ria.ru/20250214/moskva-1999341296.html

В Москве задержали членов банды, воровавших смартфоны у пассажиров метро

В Москве задержали членов банды, воровавших смартфоны у пассажиров метро - РИА Новости, 14.02.2025

В Москве задержали членов банды, воровавших смартфоны у пассажиров метро

Полиция пресекла деятельность криминальной группировки из 10 человек, которая на протяжении нескольких лет воровала у пассажиров московского метрополитена... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:57:00+03:00

2025-02-14T11:57:00+03:00

2025-02-14T11:57:00+03:00

происшествия

россия

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полиция пресекла деятельность криминальной группировки из 10 человек, которая на протяжении нескольких лет воровала у пассажиров московского метрополитена смартфоны и сбывала их на рынке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене по подозрению в серии краж задержали участников этнической организованной группы", - написала Волк в Telegram-канале. По версии следствия, несколько лет соучастники похищали у пассажиров метро дорогостоящие гаджеты. В основном их внимание привлекали молодые люди, которые разговаривали по телефону, а затем убирали его в карманы или сумки. Непосредственно в совершении краж участвовали две девушки. Старшая незаметно вынимала телефон и сразу же передавала его сообщнице. Другие соучастники осуществляли разблокировку устройств, удаляли информацию, а затем продавали их на одном из столичных радиорынков. Полученную прибыль организатор распределял между участниками криминальной схемы. "Сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны десять человек, среди которых координаторы, скупщики и непосредственные исполнители, а также предполагаемая организатор противоправной деятельности – 69-летняя жительница столицы", - уточнила Волк. В ходе обысков по местам фактического проживания фигурантов изъяты банковские карты, аппараты сотовой связи и ноутбуки, одежда и головные уборы, которые использовались при совершении краж. Возбуждено девять уголовных дел по статье 158 УК РФ (Кража), которые соединены в одно производство. Восемь фигурантов заключены под стражу. Одна из задержанных находится под подпиской о невыезде, а предполагаемый скупщик краденого – под домашним арестом. Полицейскими проводится работа по идентификации изъятой мобильной техники и установлению всех обстоятельств противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250122/moskva-1994933583.html

https://ria.ru/20250117/noutbuk-1994222591.html

https://ria.ru/20250213/zhitel-1999018929.html

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происшествия, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)