https://ria.ru/20250214/moskalkova-1999478301.html
Москалькова рассказала о помощи в возвращении женщины на Украину
Москалькова рассказала о помощи в возвращении женщины на Украину - РИА Новости, 14.02.2025
Москалькова рассказала о помощи в возвращении женщины на Украину
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарат с МККК и Минобороны России помогли в возвращении на Украину женщины, которая РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:50:00+03:00
2025-02-14T18:50:00+03:00
2025-02-14T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарат с МККК и Минобороны России помогли в возвращении на Украину женщины, которая пять лет работала в Москве и не могла вернуться домой. "Сегодня в результате гуманитарной акции состоялось воссоединение семьи. Ко мне обратилась гражданка Украины, находящаяся в Москве, из-за отсутствия необходимых документов не могла выехать на Украину. Пять лет работала сиделкой. Тяжелая болезнь не позволяла ей самостоятельно покинуть Россию, а близких родственников здесь нет. Для возвращения на родину женщине требовалась наша поддержка", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Женщину в Закарпатье ждут муж, сын и кот. Кроме того, за время проживания в Москве гражданка Украины завела еще одного кота, который вернется домой вместе с ней. "Благодарю российскую и украинскую миссии, Международный Комитет Красного Креста, Минобороны России за содействие в воссоединении семьи", - добавила федеральный омбудсмен.
https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html
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россия, украина, москва, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), общество
Россия, Украина, Москва, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Общество
Москалькова рассказала о помощи в возвращении женщины на Украину
Москалькова: аппарат с МККК и Минобороны РФ помогли вернуть украинку на родину