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Москалькова рассказала о помощи в возвращении женщины на Украину - РИА Новости, 14.02.2025
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18:50 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/moskalkova-1999478301.html
Москалькова рассказала о помощи в возвращении женщины на Украину
Москалькова рассказала о помощи в возвращении женщины на Украину - РИА Новости, 14.02.2025
Москалькова рассказала о помощи в возвращении женщины на Украину
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарат с МККК и Минобороны России помогли в возвращении на Украину женщины, которая РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:50:00+03:00
2025-02-14T18:50:00+03:00
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татьяна москалькова
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общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарат с МККК и Минобороны России помогли в возвращении на Украину женщины, которая пять лет работала в Москве и не могла вернуться домой. "Сегодня в результате гуманитарной акции состоялось воссоединение семьи. Ко мне обратилась гражданка Украины, находящаяся в Москве, из-за отсутствия необходимых документов не могла выехать на Украину. Пять лет работала сиделкой. Тяжелая болезнь не позволяла ей самостоятельно покинуть Россию, а близких родственников здесь нет. Для возвращения на родину женщине требовалась наша поддержка", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Женщину в Закарпатье ждут муж, сын и кот. Кроме того, за время проживания в Москве гражданка Украины завела еще одного кота, который вернется домой вместе с ней. "Благодарю российскую и украинскую миссии, Международный Комитет Красного Креста, Минобороны России за содействие в воссоединении семьи", - добавила федеральный омбудсмен.
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россия, украина, москва, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), общество
Россия, Украина, Москва, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Общество
Москалькова рассказала о помощи в возвращении женщины на Украину

Москалькова: аппарат с МККК и Минобороны РФ помогли вернуть украинку на родину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарат с МККК и Минобороны России помогли в возвращении на Украину женщины, которая пять лет работала в Москве и не могла вернуться домой.
"Сегодня в результате гуманитарной акции состоялось воссоединение семьи. Ко мне обратилась гражданка Украины, находящаяся в Москве, из-за отсутствия необходимых документов не могла выехать на Украину. Пять лет работала сиделкой. Тяжелая болезнь не позволяла ей самостоятельно покинуть Россию, а близких родственников здесь нет. Для возвращения на родину женщине требовалась наша поддержка", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Женщину в Закарпатье ждут муж, сын и кот. Кроме того, за время проживания в Москве гражданка Украины завела еще одного кота, который вернется домой вместе с ней.
"Благодарю российскую и украинскую миссии, Международный Комитет Красного Креста, Минобороны России за содействие в воссоединении семьи", - добавила федеральный омбудсмен.
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РоссияУкраинаМоскваТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Общество
 
 
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