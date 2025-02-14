https://ria.ru/20250214/moshenniki-1999270642.html

Лаборатория Касперского предупредила о новом виде мошенничества

Лаборатория Касперского предупредила о новом виде мошенничества - РИА Новости, 14.02.2025

Лаборатория Касперского предупредила о новом виде мошенничества

Злоумышленники притворяются менеджерами по продажам и крадут учетные данные от электронной почты, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T03:43:00+03:00

2025-02-14T03:43:00+03:00

2025-02-14T05:14:00+03:00

технологии

лаборатория касперского

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Злоумышленники притворяются менеджерами по продажам и крадут учетные данные от электронной почты, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "В переписке злоумышленники представляются менеджерами по продажам и просят подписать и отправить договор, который якобы находится в приложении. Однако, если пользователь откроет PDF-файл, прикрепленный к письму, он увидит уведомление об ошибке", — сообщили в компании.Далее наступает этап, на котором и происходит кража данных, предупредили там."По легенде фишеров, для просмотра документа человеку необходимо подтвердить свои учетные данные от электронной почты, чтобы зайти в облачное хранилище, где хранится файл. Однако на самом деле человек попадает на фишинговую страницу: если ввести на ней логин и пароль, они уйдут злоумышленникам", — добавили собеседники агентства.Как отметил эксперт компании по кибербезопасности Роман Деденок, это вновь доказывает, что злоумышленники в своих схемах рассчитывают на приемы социальной инженерии. Поэтому всем крайне важно критически относиться к любым сообщениям в сети и повышать цифровую грамотность, считает он.Деденок предположил, что по некоторым признакам рассылка рассчитана на небольшие организации. Это развенчивает миф, будто компании такого размера не представляют интереса для атакующих.Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, компания рекомендует не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из подозрительных сообщений, не вводить учетные данные на сомнительных ресурсах. Также стоит использовать надежные защитные решения, которые заблокируют попытку перейти на фишинговый ресурс.

https://ria.ru/20250214/jurist-1999267119.html

https://ria.ru/20250212/gosuslugi-1998882568.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, лаборатория касперского