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Моди рассказал о договоренности с США в сфере добычи критических минералов - РИА Новости, 14.02.2025
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02:32 14.02.2025 (обновлено: 02:33 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/modi-1999266441.html
Моди рассказал о договоренности с США в сфере добычи критических минералов
Моди рассказал о договоренности с США в сфере добычи критических минералов - РИА Новости, 14.02.2025
Моди рассказал о договоренности с США в сфере добычи критических минералов
США и Индия договорились о совместной инициативе по добыче и обработке минералов и редкоземельных элементов, заявил индийский премьер Нарендра Моди. РИА Новости, 14.02.2025
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США и Индия договорились о совместной инициативе по добыче и обработке минералов и редкоземельных элементов, заявил индийский премьер Нарендра Моди.“Мы также решили запустить инициативу по добыче и обработке стратегических минералов, таких как литий и редкоземельные элементы”, - сообщил он на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме.Моди добавил, что США и Индия будут вместе работать над продвижением мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.
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сша, индия, нарендра моди, дональд трамп, в мире
США, Индия, Нарендра Моди, Дональд Трамп, В мире
Моди рассказал о договоренности с США в сфере добычи критических минералов

Моди: США и Индия договорились в вопросе обработки критических минералов

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США и Индия договорились о совместной инициативе по добыче и обработке минералов и редкоземельных элементов, заявил индийский премьер Нарендра Моди.
“Мы также решили запустить инициативу по добыче и обработке стратегических минералов, таких как литий и редкоземельные элементы”, - сообщил он на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме.
Моди добавил, что США и Индия будут вместе работать над продвижением мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.
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СШАИндияНарендра МодиДональд ТрампВ мире
 
 
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