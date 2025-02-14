https://ria.ru/20250214/modi-1999266441.html

Моди рассказал о договоренности с США в сфере добычи критических минералов

Моди рассказал о договоренности с США в сфере добычи критических минералов - РИА Новости, 14.02.2025

Моди рассказал о договоренности с США в сфере добычи критических минералов

США и Индия договорились о совместной инициативе по добыче и обработке минералов и редкоземельных элементов, заявил индийский премьер Нарендра Моди. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США и Индия договорились о совместной инициативе по добыче и обработке минералов и редкоземельных элементов, заявил индийский премьер Нарендра Моди.“Мы также решили запустить инициативу по добыче и обработке стратегических минералов, таких как литий и редкоземельные элементы”, - сообщил он на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме.Моди добавил, что США и Индия будут вместе работать над продвижением мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, индия, нарендра моди, дональд трамп, в мире