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Моди рассказал о договоренности с США в сфере добычи критических минералов
Моди рассказал о договоренности с США в сфере добычи критических минералов - РИА Новости, 14.02.2025
Моди рассказал о договоренности с США в сфере добычи критических минералов
США и Индия договорились о совместной инициативе по добыче и обработке минералов и редкоземельных элементов, заявил индийский премьер Нарендра Моди. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:32:00+03:00
2025-02-14T02:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США и Индия договорились о совместной инициативе по добыче и обработке минералов и редкоземельных элементов, заявил индийский премьер Нарендра Моди.“Мы также решили запустить инициативу по добыче и обработке стратегических минералов, таких как литий и редкоземельные элементы”, - сообщил он на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме.Моди добавил, что США и Индия будут вместе работать над продвижением мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, индия, нарендра моди, дональд трамп, в мире
США, Индия, Нарендра Моди, Дональд Трамп, В мире
Моди рассказал о договоренности с США в сфере добычи критических минералов
Моди: США и Индия договорились в вопросе обработки критических минералов