https://ria.ru/20250214/miroshnik-1999496584.html

Мирошник назвал атаку на группу Первого канала борьбой ВСУ с правдой

Мирошник назвал атаку на группу Первого канала борьбой ВСУ с правдой - РИА Новости, 14.02.2025

Мирошник назвал атаку на группу Первого канала борьбой ВСУ с правдой

Атака ВСУ на съемочную группу Первого канала в Курской области - нацистский способ борьбы с источниками правды, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T21:32:00+03:00

2025-02-14T21:32:00+03:00

2025-02-14T22:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Атака ВСУ на съемочную группу Первого канала в Курской области - нацистский способ борьбы с источниками правды, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района, ранения получил оператор Юрий Шолмов. "ВСУшники сознательно атаковали журналистов, работающих в прифронтовой зоне. Они представляли военную опасность? Конечно, нет. А вот рассказать правду о ситуации на курском фронте очень даже могли. Очень нацистский способ бороться с источниками правды", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Дипломат также полагает, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ не заметит произошедшего.

https://ria.ru/20250214/sholmov-1999496334.html

курская область

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курская область, россия, суджанский район, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия, первый канал (телеканал)