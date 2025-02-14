https://ria.ru/20250214/miroshnik-1999462392.html

ВСУ чувствовали безнаказанность в Курской области, заявил Мирошник

ВСУ чувствовали безнаказанность в Курской области, заявил Мирошник - РИА Новости, 14.02.2025

ВСУ чувствовали безнаказанность в Курской области, заявил Мирошник

Украинские военные в курском селе Русское Поречное выполняли приказы пленных не брать, мирных расстреливать, и наказания за это не будет, заявил журналистам... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:44:00+03:00

2025-02-14T17:44:00+03:00

2025-02-14T17:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

русское поречное

россия

курская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Украинские военные в курском селе Русское Поречное выполняли приказы пленных не брать, мирных расстреливать, и наказания за это не будет, заявил журналистам посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, такова стратегия украинского режима. Мирошник подчеркнул, что украинский режим игнорирует и нарушает нормы международного права. "То, что произошло в Русском Поречном… Эти люди выполняли непосредственно приказы. Приказы – мирных в плен не брать, можно расстреливать, стрелять по ногам, можно грабить, никаких последствий не будет. Это все является стратегией, это является официальной точкой зрения киевского режима, которую он доводит до своих военных исполнителей", - сказал Мирошник. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.

https://ria.ru/20250214/minoborony-1999399987.html

https://ria.ru/20250214/sk-1999297480.html

русское поречное

россия

курская область

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русское поречное, россия, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия