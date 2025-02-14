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Мирошник рассказал о расстрелах ВСУ мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 14.02.2025 (обновлено: 18:22 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/miroshnik-1999455265.html
Мирошник рассказал о расстрелах ВСУ мирных жителей в Курской области
Мирошник рассказал о расстрелах ВСУ мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 14.02.2025
Мирошник рассказал о расстрелах ВСУ мирных жителей в Курской области
ВСУ расстреливали мирных жителей в курском приграничье за хорошее отношение к российским военным, сообщил посол МИД по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:22:00+03:00
2025-02-14T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
родион мирошник
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 14 фев — РИА Новости. ВСУ расстреливали мирных жителей в курском приграничье за хорошее отношение к российским военным, сообщил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Часть людей были расстреляны в своих домах, потому что столкнулись там с украинскими боевиками. &lt;...&gt; Они просто пришли, не знаю, там, за банкой помидоров или огурцов, которые находились в их полуразрушенном доме, и наткнулись на украинских боевиков — они их застрелили. Есть жители, у которых близких родственников расстреляли по подозрению, что они хорошо относятся к российским военным", — рассказал он.Дипломат отдельно затронул произошедшее в селе Русское Поречное: солдаты ВСУ выполняли приказы, зная, что их не накажут.&quot;Приказы: мирных в плен не брать, можно расстреливать, стрелять по ногам, грабить — никаких последствий не будет. Это все является стратегией, официальной точкой зрения киевского режима&quot;, — отметил Мирошник.Так, практически все населенные пункты в Курской области, куда заходила армия противника, подверглись жесткому разграблению."Стиральные машины, унитазы, бытовая техника, постельное белье. &lt;...&gt; И несколько человек мне рассказали о наличии специальных подразделений, условно военных, которые заходили для грабежа", — указал он.По словам посла, половина жителей в некоторых селах курского приграничья не дожила до освобождения из-за несвоевременной медицинской помощи, а также массированных и прямых расстрелов."Думаю, что по мере освобождения территории мы будем сталкиваться с новыми фактами и доказательствами преступлений киевского режима. Потому что на сегодняшний день у нас есть десятки показаний людей, которые говорят о смерти, убийствах и телах, которые остались на той земле, которые не вывезены, которые не были похоронены", — добавил Мирошник.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 60 500 военнослужащих и 363 танка.
https://ria.ru/20250214/evakuatsiya-1999462048.html
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курская область
брянская область
русское поречное
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россия, курская область, брянская область, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, русское поречное
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Родион Мирошник, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Русское Поречное
Мирошник рассказал о расстрелах ВСУ мирных жителей в Курской области

Мирошник: ВСУ расстреливали жителей Курской области за хорошее отношение к ВС РФ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 14 фев — РИА Новости. ВСУ расстреливали мирных жителей в курском приграничье за хорошее отношение к российским военным, сообщил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Часть людей были расстреляны в своих домах, потому что столкнулись там с украинскими боевиками. <...> Они просто пришли, не знаю, там, за банкой помидоров или огурцов, которые находились в их полуразрушенном доме, и наткнулись на украинских боевиков — они их застрелили. Есть жители, у которых близких родственников расстреляли по подозрению, что они хорошо относятся к российским военным", — рассказал он.
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Дипломат отдельно затронул произошедшее в селе Русское Поречное: солдаты ВСУ выполняли приказы, зная, что их не накажут.
«

"Приказы: мирных в плен не брать, можно расстреливать, стрелять по ногам, грабить — никаких последствий не будет. Это все является стратегией, официальной точкой зрения киевского режима", — отметил Мирошник.

Так, практически все населенные пункты в Курской области, куда заходила армия противника, подверглись жесткому разграблению.
"Стиральные машины, унитазы, бытовая техника, постельное белье. <...> И несколько человек мне рассказали о наличии специальных подразделений, условно военных, которые заходили для грабежа", — указал он.
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По словам посла, половина жителей в некоторых селах курского приграничья не дожила до освобождения из-за несвоевременной медицинской помощи, а также массированных и прямых расстрелов.
«
"Думаю, что по мере освобождения территории мы будем сталкиваться с новыми фактами и доказательствами преступлений киевского режима. Потому что на сегодняшний день у нас есть десятки показаний людей, которые говорят о смерти, убийствах и телах, которые остались на той земле, которые не вывезены, которые не были похоронены", — добавил Мирошник.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 60 500 военнослужащих и 363 танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьРодион МирошникВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРусское Поречное
 
 
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