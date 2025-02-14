https://ria.ru/20250214/minyust-1999336973.html

Минюст запустил новую форму реестра иноагентов

Минюст запустил новую форму реестра иноагентов - РИА Новости, 14.02.2025

Минюст запустил новую форму реестра иноагентов

Министерство юстиции России запустило обновленную форму реестра иностранных агентов, в нем появились дополнительные инструменты для работы с данными, сообщается РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:41:00+03:00

2025-02-14T11:41:00+03:00

2025-02-14T11:55:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России запустило обновленную форму реестра иностранных агентов, в нем появились дополнительные инструменты для работы с данными, сообщается на сайте ведомства."Теперь посетители сайта смогут быстро найти нужные сведения, благодаря расширенным возможностям поиска и фильтрации записей. Пользователи могут сортировать данные по категориям (юридические/физические лица), дате включения в реестр, основаниям для включения и другим параметрам", - говорится в сообщении.Уточняется, что каждая запись в реестре оформлена в виде отдельной карточки, которая содержит полный набор атрибутов, предусмотренных законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". В карточке указываются наименование организации или ФИО человека, правовой статус, основания включения в реестр, а также информация о доменных именах, связанных с иностранным агентом.По запросам пользователей Минюст России также добавил функцию выгрузки актуальной версии реестра в машиночитаемом табличном формате. Это позволяет автоматизировать обработку данных в информационных системах, упрощает анализ и интеграцию сведений для их дальнейшего использования, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250210/kortnev-1998511925.html

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общество, иноагенты, россия, технологии