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Минюст запустил новую форму реестра иноагентов - РИА Новости, 14.02.2025
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11:41 14.02.2025 (обновлено: 11:55 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/minyust-1999336973.html
Минюст запустил новую форму реестра иноагентов
Минюст запустил новую форму реестра иноагентов - РИА Новости, 14.02.2025
Минюст запустил новую форму реестра иноагентов
Министерство юстиции России запустило обновленную форму реестра иностранных агентов, в нем появились дополнительные инструменты для работы с данными, сообщается РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:41:00+03:00
2025-02-14T11:55:00+03:00
общество
иноагенты
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России запустило обновленную форму реестра иностранных агентов, в нем появились дополнительные инструменты для работы с данными, сообщается на сайте ведомства."Теперь посетители сайта смогут быстро найти нужные сведения, благодаря расширенным возможностям поиска и фильтрации записей. Пользователи могут сортировать данные по категориям (юридические/физические лица), дате включения в реестр, основаниям для включения и другим параметрам", - говорится в сообщении.Уточняется, что каждая запись в реестре оформлена в виде отдельной карточки, которая содержит полный набор атрибутов, предусмотренных законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". В карточке указываются наименование организации или ФИО человека, правовой статус, основания включения в реестр, а также информация о доменных именах, связанных с иностранным агентом.По запросам пользователей Минюст России также добавил функцию выгрузки актуальной версии реестра в машиночитаемом табличном формате. Это позволяет автоматизировать обработку данных в информационных системах, упрощает анализ и интеграцию сведений для их дальнейшего использования, отмечается в релизе.
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общество, иноагенты, россия, технологии
Общество, иноагенты, Россия, Технологии
Минюст запустил новую форму реестра иноагентов

Минюст запустил новую форму реестра иноагентов с дополнительными инструментами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России запустило обновленную форму реестра иностранных агентов, в нем появились дополнительные инструменты для работы с данными, сообщается на сайте ведомства.
"Теперь посетители сайта смогут быстро найти нужные сведения, благодаря расширенным возможностям поиска и фильтрации записей. Пользователи могут сортировать данные по категориям (юридические/физические лица), дате включения в реестр, основаниям для включения и другим параметрам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что каждая запись в реестре оформлена в виде отдельной карточки, которая содержит полный набор атрибутов, предусмотренных законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". В карточке указываются наименование организации или ФИО человека, правовой статус, основания включения в реестр, а также информация о доменных именах, связанных с иностранным агентом.
По запросам пользователей Минюст России также добавил функцию выгрузки актуальной версии реестра в машиночитаемом табличном формате. Это позволяет автоматизировать обработку данных в информационных системах, упрощает анализ и интеграцию сведений для их дальнейшего использования, отмечается в релизе.
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