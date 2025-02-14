https://ria.ru/20250214/mintrans-1999300604.html
Минтранс посоветовал пешеходам не отвлекаться на гаджеты и наушники
Минтранс посоветовал пешеходам не отвлекаться на гаджеты и наушники - РИА Новости, 14.02.2025
Минтранс посоветовал пешеходам не отвлекаться на гаджеты и наушники
Минтранс РФ в связи с возвращением холодов советует пешеходам не отвлекаться на гаджеты и наушники вблизи дороги и быть внимательными на скользких участках... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:59:00+03:00
2025-02-14T09:59:00+03:00
2025-02-14T09:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минтранс РФ в связи с возвращением холодов советует пешеходам не отвлекаться на гаджеты и наушники вблизи дороги и быть внимательными на скользких участках тротуара, сообщила пресс-служба ведомства. "Холода возвращаются, поэтому в карточках напоминаем, как максимально обезопасить себя на дороге в этот период. Гаджеты и наушники: не отвлекайтесь на них при ходьбе вблизи дороги. Этот совет актуален всегда, а зимой - тем более", - говорится в сообщении. В министерстве также посоветовали быть аккуратными на остановках общественного транспорта и стараться носить верхнюю одежду со светоотражающими материалами. "В зимний период увеличивается тормозной путь автомобиля! Кроме ПДД, есть и законы физики. Если вы резко вышли на пешеходный переход прямо перед автомобилем, на скользкой дороге водитель может не успеть затормозить", - добавили в Минтрансе. Пешеходам также посоветовали не торопиться и быть внимательными, так как на тротуарах в зимний период бывает скользко.
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общество, авто, россия
Минтранс посоветовал пешеходам не отвлекаться на гаджеты и наушники
Минтранс порекомендовал пешеходам не отвлекаться на гаджеты и наушники у дороги
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минтранс РФ в связи с возвращением холодов советует пешеходам не отвлекаться на гаджеты и наушники вблизи дороги и быть внимательными на скользких участках тротуара, сообщила пресс-служба ведомства.
"Холода возвращаются, поэтому в карточках напоминаем, как максимально обезопасить себя на дороге в этот период. Гаджеты и наушники: не отвлекайтесь на них при ходьбе вблизи дороги. Этот совет актуален всегда, а зимой - тем более", - говорится в сообщении.
В министерстве также посоветовали быть аккуратными на остановках общественного транспорта и стараться носить верхнюю одежду со светоотражающими материалами.
"В зимний период увеличивается тормозной путь автомобиля! Кроме ПДД, есть и законы физики. Если вы резко вышли на пешеходный переход прямо перед автомобилем, на скользкой дороге водитель может не успеть затормозить", - добавили в Минтрансе.
Пешеходам также посоветовали не торопиться и быть внимательными, так как на тротуарах в зимний период бывает скользко.