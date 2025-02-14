https://ria.ru/20250214/minjust-1999452541.html

Минюст включил Гудкова* и Кунгурова* в реестр иностранных агентов

Минюст включил Гудкова* и Кунгурова* в реестр иностранных агентов - РИА Новости, 14.02.2025

Минюст включил Гудкова* и Кунгурова* в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов социолога Льва Гудкова*, журналиста Алексея Кунгурова*, писателя и блогера Сергея Ауслендера и еще РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:15:00+03:00

2025-02-14T17:15:00+03:00

2025-02-14T17:18:00+03:00

россия

лев гудков

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов социолога Льва Гудкова*, журналиста Алексея Кунгурова*, писателя и блогера Сергея Ауслендера и еще двух человек, сообщается на сайте ведомства. "Четырнадцатого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.Д. Ауслендер*, Б.А. Бондарев*, Л.Д. Гудков*, А.А. Кунгуров*, Н.В. Парменов*", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, они, в частности, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях, а также фейки о ВС РФ.*Физические лица, внесенные в реестр иноагентов

https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html

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2025

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россия, лев гудков, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)