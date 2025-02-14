Роберт Кеннеди-младший раскритиковал работу USAID
Племянник создателя USAID Кеннеди: агентство пропагандировало тоталитаризм
Помощь от агентства США по международному развитию (USAID). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что агентство по международному развитию (USAID) со времен создания его дядей президентом Джоном Кеннеди превратилось в зловещего пропагандиста тоталитаризма.
"Мой дядя начал USAID в 1961 году из гуманитарных целей, чтобы отдалить страну от войны. С тех пор его захватил военпром, оно стало зловещим пропагандистом тоталитаризма по всему миру. Мало людей понимают, насколько это зловещее агентство, но президент (США Дональд) Трамп увидел это", - сказал Кеннеди-младший на церемонии вступления в должность в Белом доме.
Ранее Трамп говорил о мошенничестве, обнаруженном в результате проверок департаментом по контролю государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска Агентства по международному развитию (USAID).
Финансирование USAID заморожено. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAIDприказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
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