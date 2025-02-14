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В США мигранты боятся выходить на работу - РИА Новости, 14.02.2025
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16:53 14.02.2025 (обновлено: 16:54 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html
В США мигранты боятся выходить на работу
В США мигранты боятся выходить на работу - РИА Новости, 14.02.2025
В США мигранты боятся выходить на работу
Усиление иммиграционных рейдов и депортаций при администрации президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие мигранты, включая легальных, боятся... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Усиление иммиграционных рейдов и депортаций при администрации президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие мигранты, включая легальных, боятся выходить на работу, что дестабилизирует работодателей в ключевых отраслях экономики, сообщает газета Wall Street Journal. "Усиление иммиграционных рейдов и депортаций заставляет некоторых мигрантов не выходить на работу, что дестабилизирует работодателей в отраслях, традиционно зависящих от иностранной рабочей силы", - пишет издание. По данным Wall Street Journal, особенно это ощущается в строительстве, сфере общественного питания и здравоохранении, где работодатели уже сталкиваются с нехваткой кадров. Как отмечается в материале, хотя ICE прекратила публикацию ежедневной статистики, частичные данные показывают, что агентство задерживает в среднем 822 человека в день, что более чем в два раза превышает показатели 2024 года. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20250206/migranty-1997636507.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США мигранты боятся выходить на работу

WSJ: увеличение иммиграционных рейдов при Трампе привело к нехватке рабочей силы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Усиление иммиграционных рейдов и депортаций при администрации президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие мигранты, включая легальных, боятся выходить на работу, что дестабилизирует работодателей в ключевых отраслях экономики, сообщает газета Wall Street Journal.
«
"Усиление иммиграционных рейдов и депортаций заставляет некоторых мигрантов не выходить на работу, что дестабилизирует работодателей в отраслях, традиционно зависящих от иностранной рабочей силы", - пишет издание.
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По данным Wall Street Journal, особенно это ощущается в строительстве, сфере общественного питания и здравоохранении, где работодатели уже сталкиваются с нехваткой кадров.
Как отмечается в материале, хотя ICE прекратила публикацию ежедневной статистики, частичные данные показывают, что агентство задерживает в среднем 822 человека в день, что более чем в два раза превышает показатели 2024 года.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
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