В США мигранты боятся выходить на работу
WSJ: увеличение иммиграционных рейдов при Трампе привело к нехватке рабочей силы
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Усиление иммиграционных рейдов и депортаций при администрации президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие мигранты, включая легальных, боятся выходить на работу, что дестабилизирует работодателей в ключевых отраслях экономики, сообщает газета Wall Street Journal.
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"Усиление иммиграционных рейдов и депортаций заставляет некоторых мигрантов не выходить на работу, что дестабилизирует работодателей в отраслях, традиционно зависящих от иностранной рабочей силы", - пишет издание.
По данным Wall Street Journal, особенно это ощущается в строительстве, сфере общественного питания и здравоохранении, где работодатели уже сталкиваются с нехваткой кадров.
Как отмечается в материале, хотя ICE прекратила публикацию ежедневной статистики, частичные данные показывают, что агентство задерживает в среднем 822 человека в день, что более чем в два раза превышает показатели 2024 года.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.