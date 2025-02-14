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Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону - РИА Новости, 14.02.2025
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16:13 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/mid-1999427074.html
Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону
Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону - РИА Новости, 14.02.2025
Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону
Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил в пятницу журналистам, что для полноценной... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:13:00+03:00
2025-02-14T16:13:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
тирасполь
виталий игнатьев
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил в пятницу журналистам, что для полноценной работы переговорного формата "5+2" по приднестровскому урегулированию нет препятствий. "Сделали акцент на том, что для работы этого формата и любых других взаимосвязанных форматов нет никаких объективных препятствий. Это все исключительно субъективные интерпретации, и пора уже заканчивать с этой инерцией в подходах, пора уже смотреть на ситуацию более широко и более объективно. Поэтому надеюсь на то, что все поймут этот контекст", - сказал Игнатьев по итогам встречи с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком. Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что международные участники, включая ОБСЕ, имеют свой статус в процессе урегулирования исключительно в рамках параметров переговорного формата 5+2". По его словам, вне рамок данного формата нет ни посредников, ни наблюдателей. "Никто из международных участников не заявил, что он считает формат "5+2" для себя недействующим, или он там официально заявил о выходе. Нет. Все присутствуют в этом формате, но большая часть участников не желают этот формат использовать для решения проблем. Мы же наоборот считаем, что только в рамках этого диалога мы можем добиться позитивных результатов", - отметил Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20241227/pridnestrove-1991753838.html
https://ria.ru/20250210/pmr-1998340889.html
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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, обсе
В мире, Кишинев, Молдавия, Тирасполь, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону

Глава МИД ПМР Игнатьев: для полноценных переговоров нет препятствий

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил в пятницу журналистам, что для полноценной работы переговорного формата "5+2" по приднестровскому урегулированию нет препятствий.
«
"Сделали акцент на том, что для работы этого формата и любых других взаимосвязанных форматов нет никаких объективных препятствий. Это все исключительно субъективные интерпретации, и пора уже заканчивать с этой инерцией в подходах, пора уже смотреть на ситуацию более широко и более объективно. Поэтому надеюсь на то, что все поймут этот контекст", - сказал Игнатьев по итогам встречи с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком.
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Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что международные участники, включая ОБСЕ, имеют свой статус в процессе урегулирования исключительно в рамках параметров переговорного формата 5+2". По его словам, вне рамок данного формата нет ни посредников, ни наблюдателей.
«
"Никто из международных участников не заявил, что он считает формат "5+2" для себя недействующим, или он там официально заявил о выходе. Нет. Все присутствуют в этом формате, но большая часть участников не желают этот формат использовать для решения проблем. Мы же наоборот считаем, что только в рамках этого диалога мы можем добиться позитивных результатов", - отметил Игнатьев.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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