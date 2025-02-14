Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону
Глава МИД ПМР Игнатьев: для полноценных переговоров нет препятствий
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил в пятницу журналистам, что для полноценной работы переговорного формата "5+2" по приднестровскому урегулированию нет препятствий.
«
"Сделали акцент на том, что для работы этого формата и любых других взаимосвязанных форматов нет никаких объективных препятствий. Это все исключительно субъективные интерпретации, и пора уже заканчивать с этой инерцией в подходах, пора уже смотреть на ситуацию более широко и более объективно. Поэтому надеюсь на то, что все поймут этот контекст", - сказал Игнатьев по итогам встречи с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком.
В Молдавии призвали включить приднестровский вопрос в переговоры по Украине
27 декабря 2024, 19:17
Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что международные участники, включая ОБСЕ, имеют свой статус в процессе урегулирования исключительно в рамках параметров переговорного формата 5+2". По его словам, вне рамок данного формата нет ни посредников, ни наблюдателей.
«
"Никто из международных участников не заявил, что он считает формат "5+2" для себя недействующим, или он там официально заявил о выходе. Нет. Все присутствуют в этом формате, но большая часть участников не желают этот формат использовать для решения проблем. Мы же наоборот считаем, что только в рамках этого диалога мы можем добиться позитивных результатов", - отметил Игнатьев.
Посол в Молдавии высказался о пересмотре формата переговоров по ПМР
10 февраля, 09:10
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.