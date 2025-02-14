https://ria.ru/20250214/mid-1999424176.html

Провокация на ЧАЭС является продолжением преступлений Киева, сообщили в МИД

Провокация на ЧАЭС является продолжением преступлений Киева, сообщили в МИД - РИА Новости, 14.02.2025

Провокация на ЧАЭС является продолжением преступлений Киева, сообщили в МИД

Провокация Украины на Чернобыльской атомной электростанции - продолжение безрассудных преступных действий киевского режима, и это подтверждает, что атомные... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:06:00+03:00

2025-02-14T16:06:00+03:00

2025-02-14T16:27:00+03:00

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Провокация Украины на Чернобыльской атомной электростанции - продолжение безрассудных преступных действий киевского режима, и это подтверждает, что атомные технологии в руках Киева серьезно угрожают международному миру и безопасности, заявили в МИД РФ.В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференции. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим."Провокация на объекте "Укрытие" ЧАЭС – это очевидное продолжение безрассудных и преступных действий киевского режима, который прекрасно отдает себе отчет в том, что творит... Ранее мы не раз предупреждали о подготовке киевским режимом подобных провокаций. К сожалению, наши опасения вновь оправдались.", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.Ранее на брифинге для СМИ Захарова отметила, что представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", и удар по Чернобыльской АЭС - это одна из подобных провокаций. Как предположила официальный представитель МИД, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности.

https://ria.ru/20250214/obstrel-1999326581.html

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россия, киев, украина, дмитрий песков, чернобыльская аэс, госдума рф, мария захарова