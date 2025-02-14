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Провокация на ЧАЭС является продолжением преступлений Киева, сообщили в МИД - РИА Новости, 14.02.2025
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16:06 14.02.2025 (обновлено: 16:27 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/mid-1999424176.html
Провокация на ЧАЭС является продолжением преступлений Киева, сообщили в МИД
Провокация на ЧАЭС является продолжением преступлений Киева, сообщили в МИД - РИА Новости, 14.02.2025
Провокация на ЧАЭС является продолжением преступлений Киева, сообщили в МИД
Провокация Украины на Чернобыльской атомной электростанции - продолжение безрассудных преступных действий киевского режима, и это подтверждает, что атомные... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:06:00+03:00
2025-02-14T16:27:00+03:00
россия
киев
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
чернобыльская аэс
госдума рф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Провокация Украины на Чернобыльской атомной электростанции - продолжение безрассудных преступных действий киевского режима, и это подтверждает, что атомные технологии в руках Киева серьезно угрожают международному миру и безопасности, заявили в МИД РФ.В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференции. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим."Провокация на объекте "Укрытие" ЧАЭС – это очевидное продолжение безрассудных и преступных действий киевского режима, который прекрасно отдает себе отчет в том, что творит... Ранее мы не раз предупреждали о подготовке киевским режимом подобных провокаций. К сожалению, наши опасения вновь оправдались.", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.Ранее на брифинге для СМИ Захарова отметила, что представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", и удар по Чернобыльской АЭС - это одна из подобных провокаций. Как предположила официальный представитель МИД, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности.
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россия, киев, украина, дмитрий песков, чернобыльская аэс, госдума рф, мария захарова
Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Чернобыльская АЭС, Госдума РФ, Мария Захарова
Провокация на ЧАЭС является продолжением преступлений Киева, сообщили в МИД

МИД РФ: провокация на ЧАЭС является продолжением безрассудных преступлений Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Провокация Украины на Чернобыльской атомной электростанции - продолжение безрассудных преступных действий киевского режима, и это подтверждает, что атомные технологии в руках Киева серьезно угрожают международному миру и безопасности, заявили в МИД РФ.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференции. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
"Провокация на объекте "Укрытие" ЧАЭС – это очевидное продолжение безрассудных и преступных действий киевского режима, который прекрасно отдает себе отчет в том, что творит... Ранее мы не раз предупреждали о подготовке киевским режимом подобных провокаций. К сожалению, наши опасения вновь оправдались.", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
Ранее на брифинге для СМИ Захарова отметила, что представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", и удар по Чернобыльской АЭС - это одна из подобных провокаций. Как предположила официальный представитель МИД, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаДмитрий ПесковЧернобыльская АЭСГосдума РФМария Захарова
 
 
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