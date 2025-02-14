Провокация на ЧАЭС является продолжением преступлений Киева, сообщили в МИД
МИД РФ: провокация на ЧАЭС является продолжением безрассудных преступлений Киева
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Провокация Украины на Чернобыльской атомной электростанции - продолжение безрассудных преступных действий киевского режима, и это подтверждает, что атомные технологии в руках Киева серьезно угрожают международному миру и безопасности, заявили в МИД РФ.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференции. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
"Провокация на объекте "Укрытие" ЧАЭС – это очевидное продолжение безрассудных и преступных действий киевского режима, который прекрасно отдает себе отчет в том, что творит... Ранее мы не раз предупреждали о подготовке киевским режимом подобных провокаций. К сожалению, наши опасения вновь оправдались.", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
Ранее на брифинге для СМИ Захарова отметила, что представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", и удар по Чернобыльской АЭС - это одна из подобных провокаций. Как предположила официальный представитель МИД, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности.