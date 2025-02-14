Рейтинг@Mail.ru
В МИД осудили попытки вмешательства в порядок судоходства в Балтийском море - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 14.02.2025 (обновлено: 16:01 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/mid-1999409402.html
В МИД осудили попытки вмешательства в порядок судоходства в Балтийском море
В МИД осудили попытки вмешательства в порядок судоходства в Балтийском море - РИА Новости, 14.02.2025
В МИД осудили попытки вмешательства в порядок судоходства в Балтийском море
Попытки вмешаться в порядок судоходства в Балтийском море и ограничить свободу российских судов под выдуманными предлогами ни к чему к хорошему не приведут,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:19:00+03:00
2025-02-14T16:01:00+03:00
россия
балтийское море
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Попытки вмешаться в порядок судоходства в Балтийском море и ограничить свободу российских судов под выдуманными предлогами ни к чему к хорошему не приведут, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Любые попытки вмешательства в устоявшийся порядок судоходства в Балтийском море, ограничения свободы хождения наших судов под выдуманными предлогами ни к чему хорошему не приведут. Конечно, все это очевидно является глобальной провокацией", - сказала она на брифинге.При этом она подчеркнула, что возможные действия по захвату судов, связанных с Россией, с юридической точки зрения рассматривались бы как нарушение норм международного морского права, касающихся свободы судоходства."Остановка иностранных судов, их инспекция, задержание за пределами территориального моря возможны только по конкретному перечню оснований. Вмешательство в хождение судов, обусловленное иными причинами, является неправомерным", - подчеркнула официальный представитель МИД.Она добавила, что запущенная ранее миссия НАТО "Балтийский часовой" направлена на сдерживание России и затруднение транспортного сообщения между российскими регионами. Наращивание группировки альянса, с точки зрения Москвы, резко увеличит число инцидентов в районе активного судоходства в Балтийском море, а стремление контролировать транспортные потоки серьезно повлияет на международные экономические связи.Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20250213/mid-1999007484.html
https://ria.ru/20250213/baltika-1999241361.html
https://ria.ru/20250211/provokatsiya-1998642962.html
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, балтийское море, мария захарова, в мире
Россия, Балтийское море, Мария Захарова, В мире
В МИД осудили попытки вмешательства в порядок судоходства в Балтийском море

МИД предостерег от попыток вмешательства в порядок судоходства в Балтийском море

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Попытки вмешаться в порядок судоходства в Балтийском море и ограничить свободу российских судов под выдуманными предлогами ни к чему к хорошему не приведут, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Любые попытки вмешательства в устоявшийся порядок судоходства в Балтийском море, ограничения свободы хождения наших судов под выдуманными предлогами ни к чему хорошему не приведут. Конечно, все это очевидно является глобальной провокацией", - сказала она на брифинге.
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Москва защитит свои интересы в Балтийском регионе, заявили в МИД
13 февраля, 08:22
При этом она подчеркнула, что возможные действия по захвату судов, связанных с Россией, с юридической точки зрения рассматривались бы как нарушение норм международного морского права, касающихся свободы судоходства.
"Остановка иностранных судов, их инспекция, задержание за пределами территориального моря возможны только по конкретному перечню оснований. Вмешательство в хождение судов, обусловленное иными причинами, является неправомерным", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Она добавила, что запущенная ранее миссия НАТО "Балтийский часовой" направлена на сдерживание России и затруднение транспортного сообщения между российскими регионами. Наращивание группировки альянса, с точки зрения Москвы, резко увеличит число инцидентов в районе активного судоходства в Балтийском море, а стремление контролировать транспортные потоки серьезно повлияет на международные экономические связи.
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
"Ростелеком" оценил ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море
13 февраля, 21:34
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Море - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
СВР: Киев хочет провокацией с минами закрыть России выход в Балтийское море
11 февраля, 15:09
 
РоссияБалтийское мореМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала