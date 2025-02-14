https://ria.ru/20250214/mid-1999409402.html

В МИД осудили попытки вмешательства в порядок судоходства в Балтийском море

В МИД осудили попытки вмешательства в порядок судоходства в Балтийском море - РИА Новости, 14.02.2025

В МИД осудили попытки вмешательства в порядок судоходства в Балтийском море

Попытки вмешаться в порядок судоходства в Балтийском море и ограничить свободу российских судов под выдуманными предлогами ни к чему к хорошему не приведут,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:19:00+03:00

2025-02-14T15:19:00+03:00

2025-02-14T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Попытки вмешаться в порядок судоходства в Балтийском море и ограничить свободу российских судов под выдуманными предлогами ни к чему к хорошему не приведут, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Любые попытки вмешательства в устоявшийся порядок судоходства в Балтийском море, ограничения свободы хождения наших судов под выдуманными предлогами ни к чему хорошему не приведут. Конечно, все это очевидно является глобальной провокацией", - сказала она на брифинге.При этом она подчеркнула, что возможные действия по захвату судов, связанных с Россией, с юридической точки зрения рассматривались бы как нарушение норм международного морского права, касающихся свободы судоходства."Остановка иностранных судов, их инспекция, задержание за пределами территориального моря возможны только по конкретному перечню оснований. Вмешательство в хождение судов, обусловленное иными причинами, является неправомерным", - подчеркнула официальный представитель МИД.Она добавила, что запущенная ранее миссия НАТО "Балтийский часовой" направлена на сдерживание России и затруднение транспортного сообщения между российскими регионами. Наращивание группировки альянса, с точки зрения Москвы, резко увеличит число инцидентов в районе активного судоходства в Балтийском море, а стремление контролировать транспортные потоки серьезно повлияет на международные экономические связи.Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20250213/mid-1999007484.html

https://ria.ru/20250213/baltika-1999241361.html

https://ria.ru/20250211/provokatsiya-1998642962.html

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россия, балтийское море, мария захарова, в мире