В МИД осудили попытки вмешательства в порядок судоходства в Балтийском море
МИД предостерег от попыток вмешательства в порядок судоходства в Балтийском море
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Попытки вмешаться в порядок судоходства в Балтийском море и ограничить свободу российских судов под выдуманными предлогами ни к чему к хорошему не приведут, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Любые попытки вмешательства в устоявшийся порядок судоходства в Балтийском море, ограничения свободы хождения наших судов под выдуманными предлогами ни к чему хорошему не приведут. Конечно, все это очевидно является глобальной провокацией", - сказала она на брифинге.
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При этом она подчеркнула, что возможные действия по захвату судов, связанных с Россией, с юридической точки зрения рассматривались бы как нарушение норм международного морского права, касающихся свободы судоходства.
"Остановка иностранных судов, их инспекция, задержание за пределами территориального моря возможны только по конкретному перечню оснований. Вмешательство в хождение судов, обусловленное иными причинами, является неправомерным", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Она добавила, что запущенная ранее миссия НАТО "Балтийский часовой" направлена на сдерживание России и затруднение транспортного сообщения между российскими регионами. Наращивание группировки альянса, с точки зрения Москвы, резко увеличит число инцидентов в районе активного судоходства в Балтийском море, а стремление контролировать транспортные потоки серьезно повлияет на международные экономические связи.
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Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.