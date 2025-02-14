https://ria.ru/20250214/mid-1999388780.html

В МИД прокомментировали ситуацию с невыплатами военных пенсий в Прибалтике

В МИД прокомментировали ситуацию с невыплатами военных пенсий в Прибалтике - РИА Новости, 14.02.2025

В МИД прокомментировали ситуацию с невыплатами военных пенсий в Прибалтике

Россия продолжает усилия по разрешению ситуации по невыплатам российских военных пенсий жителям Прибалтики, доводит свою позицию до властей Латвии, Эстонии и... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:16:00+03:00

2025-02-14T14:16:00+03:00

2025-02-14T14:16:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия продолжает усилия по разрешению ситуации по невыплатам российских военных пенсий жителям Прибалтики, доводит свою позицию до властей Латвии, Эстонии и Литвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Посмотрите, как в Прибалтике глумятся над военными пенсионерами. Мы неоднократно к этой теме возвращались, ее освещали СМИ. Мы продолжаем предпринимать активные усилия по разблокированию созданной западным финансовым сообществом и властями прибалтийских стран кризисной ситуации с выплатами военных пенсий в Латвии, Литве и Эстонии", - заявила Захарова на брифинге. Она отметила, что позиция России по данному вопросу доведена до внешнеполитических ведомств прибалтийских государств, в том числе в ходе бесед с временными поверенными в делах Латвии, Литвы, Эстонии в Москве, вручены соответствующие ноты, в которых подтверждена приверженность России международным обязательствам в рамках межправительственных соглашений 1993, 1994 годов с Вильнюсом, Ригой и Таллином о социальных гарантиях и защищенности военных пенсионеров РФ, постоянно проживающих в Прибалтике. "Вся вина за искусственно созданный кризис выплаты с выплатами военных пенсий всецело лежит на западных финансовых институтах, в частности, на Swedbank, который отказывается принимать платежи от российских кредитно-финансовых учреждений, попавших под незаконные санкции. Мы добиваемся от официальных властей Латвии, Литвы и Эстонии незамедлительных действий по урегулированию этой острой проблемы.... Продолжим делать все возможное с целью скорейшего решения проблем с перечислением военных пенсий", - заверила Захарова. Она отметила, что сотрудники российских посольств в этих странах встречаются с военными пенсионерами и разъясняют им ситуацию.

https://ria.ru/20250214/pribaltika-1999264938.html

https://ria.ru/20240824/zaharova-1968292760.html

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в мире, россия, латвия, литва, мария захарова, swedbank