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Отношения Китая и России не терпят вмешательства, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 14.02.2025
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13:47 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/mid-1999375505.html
Отношения Китая и России не терпят вмешательства, заявили в МИД КНР
Отношения Китая и России не терпят вмешательства, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 14.02.2025
Отношения Китая и России не терпят вмешательства, заявили в МИД КНР
Отношения КНР и РФ не нацелены против третьих сторон и не терпят вмешательства, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:47:00+03:00
2025-02-14T13:47:00+03:00
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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Отношения КНР и РФ не нацелены против третьих сторон и не терпят вмешательства, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Китай и Россия являются партнерами по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху. В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств в китайско-российских отношениях было устранено внешнее вмешательство, страны сохранили здоровое и стабильное развитие отношений, которые в настоящий момент переживают лучший период в истории", - заявил Го Цзякунь. Он подчеркнул, что "сотрудничество Китая и России не нацелено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов". "Китай готов продолжать работать с Россией на основе принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны для укрепления долговременных добрососедских отношений двух стран, дальнейшего продвижения всестороннего стратегического сотрудничества и постоянного углубления взаимовыгодного сотрудничества", - добавил дипломат.
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в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
Отношения Китая и России не терпят вмешательства, заявили в МИД КНР

МИД Китая: отношения с Россией не нацелены против третьих сторон

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Отношения КНР и РФ не нацелены против третьих сторон и не терпят вмешательства, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай и Россия являются партнерами по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху. В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств в китайско-российских отношениях было устранено внешнее вмешательство, страны сохранили здоровое и стабильное развитие отношений, которые в настоящий момент переживают лучший период в истории", - заявил Го Цзякунь.
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Он подчеркнул, что "сотрудничество Китая и России не нацелено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов".
"Китай готов продолжать работать с Россией на основе принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны для укрепления долговременных добрососедских отношений двух стран, дальнейшего продвижения всестороннего стратегического сотрудничества и постоянного углубления взаимовыгодного сотрудничества", - добавил дипломат.
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