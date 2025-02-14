https://ria.ru/20250214/mid-1999375505.html

Отношения Китая и России не терпят вмешательства, заявили в МИД КНР

Отношения Китая и России не терпят вмешательства, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 14.02.2025

Отношения Китая и России не терпят вмешательства, заявили в МИД КНР

Отношения КНР и РФ не нацелены против третьих сторон и не терпят вмешательства, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:47:00+03:00

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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Отношения КНР и РФ не нацелены против третьих сторон и не терпят вмешательства, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Китай и Россия являются партнерами по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху. В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств в китайско-российских отношениях было устранено внешнее вмешательство, страны сохранили здоровое и стабильное развитие отношений, которые в настоящий момент переживают лучший период в истории", - заявил Го Цзякунь. Он подчеркнул, что "сотрудничество Китая и России не нацелено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов". "Китай готов продолжать работать с Россией на основе принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны для укрепления долговременных добрососедских отношений двух стран, дальнейшего продвижения всестороннего стратегического сотрудничества и постоянного углубления взаимовыгодного сотрудничества", - добавил дипломат.

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