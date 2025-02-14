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В МИД прокомментировали удар ВСУ по Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 14.02.2025
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13:30 14.02.2025 (обновлено: 14:24 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/mid-1999368341.html
В МИД прокомментировали удар ВСУ по Чернобыльской АЭС
В МИД прокомментировали удар ВСУ по Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 14.02.2025
В МИД прокомментировали удар ВСУ по Чернобыльской АЭС
Представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", удар по Чернобыльской АЭС РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:30:00+03:00
2025-02-14T14:24:00+03:00
вооруженные силы украины
мария захарова
чернобыльская аэс
киев
россия
украина
петр порошенко
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", удар по Чернобыльской АЭС - это одна из подобных провокаций, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Теперь ездит Зеленский, только он ездит уже не с артефактами, он повысил ставки, но на самом деле я бы сказала, что он еще пробил дно. Он теперь ездит с перформансами, которые подкрепляются провокациями", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Она напомнила, что представители Киева не раз приезжали на Мюнхенскую конференцию с разного рода "погремушками": при президенте Украины (2014-2019 годы) Петре Порошенко это были якобы паспорта российских военных.В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференции. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
https://ria.ru/20250214/gosduma-1999357613.html
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вооруженные силы украины, мария захарова, чернобыльская аэс, киев, россия, украина, петр порошенко, дмитрий песков, госдума рф, безопасность
Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Чернобыльская АЭС, Киев, Россия, Украина, Петр Порошенко, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Безопасность
В МИД прокомментировали удар ВСУ по Чернобыльской АЭС

Захарова: Киев подготовил провокацию с ударом по ЧАЭС к Мюнхенской конференции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", удар по Чернобыльской АЭС - это одна из подобных провокаций, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Теперь ездит Зеленский, только он ездит уже не с артефактами, он повысил ставки, но на самом деле я бы сказала, что он еще пробил дно. Он теперь ездит с перформансами, которые подкрепляются провокациями", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
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Вчера, 13:02
Она напомнила, что представители Киева не раз приезжали на Мюнхенскую конференцию с разного рода "погремушками": при президенте Украины (2014-2019 годы) Петре Порошенко это были якобы паспорта российских военных.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференции. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
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На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв
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Вооруженные силы УкраиныМария ЗахароваЧернобыльская АЭСКиевРоссияУкраинаПетр ПорошенкоДмитрий ПесковГосдума РФБезопасность
 
 
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