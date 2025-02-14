https://ria.ru/20250214/mid-1999368341.html

В МИД прокомментировали удар ВСУ по Чернобыльской АЭС

В МИД прокомментировали удар ВСУ по Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 14.02.2025

В МИД прокомментировали удар ВСУ по Чернобыльской АЭС

Представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", удар по Чернобыльской АЭС РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:30:00+03:00

2025-02-14T13:30:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", удар по Чернобыльской АЭС - это одна из подобных провокаций, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Теперь ездит Зеленский, только он ездит уже не с артефактами, он повысил ставки, но на самом деле я бы сказала, что он еще пробил дно. Он теперь ездит с перформансами, которые подкрепляются провокациями", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Она напомнила, что представители Киева не раз приезжали на Мюнхенскую конференцию с разного рода "погремушками": при президенте Украины (2014-2019 годы) Петре Порошенко это были якобы паспорта российских военных.В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференции. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.

https://ria.ru/20250214/gosduma-1999357613.html

https://ria.ru/20250214/zaes-1999358969.html

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вооруженные силы украины, мария захарова, чернобыльская аэс, киев, россия, украина, петр порошенко, дмитрий песков, госдума рф, безопасность